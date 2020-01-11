Mahkeme biber gazını silahtan saydı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 26 Ağustos 2018 tarihinde yapımcı Bilal Özbilge, eşi Burcu Özbilge ile iki arkadaşları tatil dönüşü havalimanından eve gitmek için Doğan Sevük'ün kullandığı taksiye binmek istedi. Ancak taksici Doğan Sevük'ün müşterilerin 4 kişi olduklarını görmesi üzerine 'müşterim var' diyerek taksiye almaması üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksici Doğan Sevük'ün araçta bulunan biber gazını alarak Bilal Özbilge ve yanındaki arkadaşına doğru sıktı. Bu sırada araya girerek kavgayı önlemek isteyen Burcu Özbilge de biber gazından etkilendi. Olayın ardından taksici Doğan Sevük olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

'UZLAŞMA YOK'

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre Olayın ardından savcılık söz konusu eylemlerin aslında uzlaşmaya tabi olduğunu ancak olayda silahtan sayılan biber gazının kullanılmış olmasının olayın uzlaşma dışı kaldığını belirtti. Bunun üzerine savcılık Bilal Özbilge hakkında "hakaret", "yaralama" "basit tehdit" suçlarından 3 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis istedi. Doğan Sevük hakkında ise "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapis istedi.

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Doğan Sevük ve taraf avukatları katıldı. Sevük savunmasında, "olayı başlatanlar karşı taraftır. Olayın asıl mağduru benim. Bana saldırıldığı için biber gazını sıkmak durumunda kaldım. Ancak biber gazını da karşı tarafa yöneltmedim. Biber gazını sıktığımda kokusundan etkilendiler. 4 kişinin bana saldırmasından sonra aracıma bindim. Ancak buna rağmen beni aracımdan indirdiler. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Biber gazını silahtan sayan mahkeme, sanık taksi şoförü Doğan'ı, Bilal Özbilge ve Burcu Özbilge'ye karşı "yaralama" suçundan 4 bin 480 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bilal Özbilge ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

'MEŞRU MÜDAFAAYLA İLGİSİ YOKTUR'

Avukat Levent Karakoç şunları söyledi: "Biber gazı orantısız şekilde kullanılması halinde silahtır. Lüzum olmayan bir aşamada sıkılması halinde, meşru müdafaayla ilgisi yoktur. Bu nedenle silahtan sayıldığı için de direkt hapis cezası vardır. Karşı taraf şikayetinden vazgeçse bile bu kamu davası oluyor ve düşmüyor. Gaz sıkımında çevredeki birden fazla insanın etkilenmesi halinde o insanları da olası kastla yaralama suçuna girer. Bir taksicide bunun bulunması olmaması gereken bir şey."