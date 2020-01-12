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YÖK'ten beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili eşdeğerlik kararı

Yükseköğretim Kurulu, disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek programının Beslenme ve Diyetetikle eşdeğer olmadığına karar verdi.
 12 Ocak 2020 18:41
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YÖK'ten beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili eşdeğerlik kararı

Ankara Üniversitesine bağlı disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme programından tezli yüksek lisans derecesi ile mezun olan adayın yüksek lisans öğreniminin "Beslenme ve Diyetetik" alanıyla eşdeğer olup olmadığına yönelik başvurusu Yükseköğretim Kurulu tarafından incelenmiş ve adı geçenin görmüş olduğu öğrenimde alınan dersler ve içerikleri, kazanılan yetkinlikler ve program çıktıları açısından Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans programına eş değer olmadığına karar verilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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