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Taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası

Kurtuluş'tan taksiye binerek Taksim Cumhuriyet Altgeçidinde inen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.
 11 Ocak 2020 10:03
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Taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası

Geçtiğimiz Salı akşam saatlerinde Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim'e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

ŞEMSİYEYLE SALDIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. Duruma sinirlenen taksici de kadına tekme attı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen taraflar arasında çıkan arbede bir süre daha devam etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından kadınlar meydandaki polis noktasına götürüldü.

"POLİSLER SAĞ OLSUN YARDIM ETTİ"
Olay hakkında konuşan taksici, "15 lira paramı vermiyor. Taksi parasını vermiyor, 15 lira tuttu taksimetrede yazıyor. Polisler sağ olsun yardım ettiler, paramı aldım. Kurtuluştan getiriyordum, taksi paramı vermediler, yabancı uyruklular Romanlıymış" dedi.


Taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası
İhlas Haber Ajansı
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