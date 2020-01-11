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Tapu işlemlerinde usulsüzlük operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çınar ilçesinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı
 11 Ocak 2020 10:30
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Tapu işlemlerinde usulsüzlük operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde rüşvet karşılığı tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 41 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü ve ihaleyle hizmet alımı gerçekleştirilen Pirdoğan Haritacılık Limited Şirketince 6 köyde yürütülen kadastro işlemleri sırasında bazı görevlilerin tarlalar için dönüm başı para aldığı istihbaratına ulaştı.

Ekipler, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde görevli iki memur ve Kadastro Müdürlüğü adına işlem yürüten Pirdoğan Haritacılık Şirketinin 5 çalışanının mera, Hazine ve başkalarına ait tapusuz arazileri para karşılığında tapuladıkları, bazı görevlilerin kafe ve ofislerde bir araya geldikleri kişilerle Hazineye kayıtlı arazilerin üzerilerine geçirilmesi karşılığında protokol yaptıkları ve para karşılığında senet düzenledikleri bilgisini edindi.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden 7 Ocak'ta Diyarbakır ve Gaziantep'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 41 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan biri tutuklandı, 36'sı ifadelerinin ardından, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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