1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı
 11 Ocak 2020 10:39
Yazdır
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si Suriye uyruklu 10'u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun 3 Ocak'ta batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı
11 Ocak 2020 12:51		 Mahkeme biber gazını silahtan saydı
11 Ocak 2020 11:00
Kaybolan balıkçıdan 3 balıkçıdan bir kişinin cesedine ulaşıldı
11 Ocak 2020 10:58		 Tapu işlemlerinde usulsüzlük operasyonunda 1 kişi tutuklandı
11 Ocak 2020 10:30
Cinsel taciz suçundan beraat numara paylaşmadan dava
11 Ocak 2020 10:27		 18 yaşına girince babasının tecavüz ettiğini ihbar etti
11 Ocak 2020 09:40
Hırsıza karşı alarmlı kutu
11 Ocak 2020 07:21		 Sahte polis gerçek polislere yakalandı
11 Ocak 2020 00:15
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık MOBESE'ye takıldı
10 Ocak 2020 20:43		 PKK'nın yaktığı Aydos Ormanlarında mahkeme heyeti keşif yaptı
10 Ocak 2020 20:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:53 - Kalın-Jeffrey görüşmesi sona erdi12:51 - Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 131'inci gününde12:21 - Vatandaşlık almak isteyen yaklaşık 7 bin yabancıya uygunluk belgesi12:18 - AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor12:16 - Dedikoducu hasta bakıcı tazminatsız işten atıldı12:04 - FETÖ'den sahte isimlerle ameliyat sahtekarlığı11:59 - Çocuk ne kadar yiyeceğine kendi karar vermeli11:45 - İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu11:44 - Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı
11:32 - Faal derneklerin üçte birine yakını 'dayanışma' amaçlı11:17 - Teknoloji bağımlılığı ana kucağından başlıyor11:16 - Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı11:04 - Gökdoğan füzesi hedefi başarıyla vurdu11:00 - Mahkeme biber gazını silahtan saydı10:58 - Kaybolan balıkçıdan 3 balıkçıdan bir kişinin cesedine ulaşıldı10:51 - Doğu Akdeniz'in 'Yavuz'u Mersin Açıklarında10:50 - Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
Sahte polis gerçek polislere yakalandı
FETÖ'cü binbaşıyı eski eşi yakalattı
Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar
Uzun yazışma ve onay süreci kısalıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
satılık anne sütü 2
Sibel ünli 1
Burhan Altıntop 4
süleymani'nin cenaze töreni 1
ıslak mendil 3
Laz kit 1
Atsız 1
anne misafirhanesi 1
Sözlüğe yeni katılmak 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
SON İLANLAR
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Aydın Lima 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam