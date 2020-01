Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar

- Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik öğrencileri ve öğretmenleri okula ek bir maliyet getirmemek için piyasanın 6'da 1 fiyatına CNC router makinesi yaparak, kendi ürünlerini üretmeye başladılar. Okulun elektrik-elektronik alanı endüstriyel bakım ve onarım dalında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler Nazmi Yıldız ve Mahmut Katırcıoğlu, okula ek bir maliyet getirmemek adına okulun imkanlarıyla CNC router tezgahı imal ettiler. Okuldaki atık ve hurda eşyaları kullanarak yaptıkları CNC outer makinesine sadece motor ve birkaç elektronik aksamı dışarıdan temin ettiler. Montajı ve sistemi de kendileri kuran öğrenmen ve öğrenciler piyasada 30 bin TL olan CNC tezgahının 5 bin TL gibi 6'da 1 oranında maliyetle okulun kullanımına sundular. "30 bin TL'lik cihazı 5 bin TL'ye mal ettik" Piyasadaki 30 bin TL'lik cihazı çok ucuz bir rakama mal ettiklerini belirten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Öğretmeni Nazmi Yılmaz, "Öğrencilerimizle birlikte CNC router makinesini yaptık.

Ders faaliyetleri kapsamında atölye çalışmaları içerisinde okulda bulunan değişik atık malzemelerden, hurda malzemelerden yararlanarak kendimiz bir CNC tezgahı imal ettik. Motorunu ise hazır aldık. Bunların birleştirilmesi, mekanik montajı ve sistemin çalışır hale gelmesini öğrencilerimizle birlikte yaptık. CNC router makinesi ile değişik malzemeleri kesme işlemleri yapıyoruz. Okulda yapılan robotik çalışmalarda kullanılan mekanik parçaları bilgisayarda dizayn edip kesme işlemini yapıyoruz. Piyasadaki birçok reklamcının kullandığı makineyi yaptık. Piyasada şu ebatlardaki bir makinenin değeri 30 bin TL civarında. Biz bunu okuldaki imkanlarımızla 5 bin TL civarına mal ettik" dedi.

"Her deneme için dışarıdan hizmet alıyorduk, okula ekonomik katkı sağladık" CNC tezgahını yapmadan önce her buluş için dışarıdan hizmet aldıklarını, bunun da okula büyük bir ekonomik yük getirdiğini anlatan Nazmi Yılmaz, "Okulda yaptığımız çalışmalarda prototip geliştirirken, bir ürün yapmayı denerken birkaç kez deneme yapmamız gerekiyor. Bunun için de kesme yapmamız gerekiyor. Bunları her seferinde dışarıda yaptırmaya kalktığımızda ise yüksek maliyetler oluyordu. Okulun imkanları ile de bu maliyeti karşılamak mümkün değildi. Bu tür yeni yaptığımız çalışmalarda biz de kendimiz çok ucuza yaptığımız CNC tezgahı kullanmış oluyoruz. Böylece ekonomik olarak okula da katkı sağlamış olduk. Her seferinde dışarıya ücret vermek yerine kendi imkanlarımızla gerekli malzemeleri temin etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Okulda yapılan CNC tezgahı, ihtiyaç duyulan bütün eşyaların dışarıya para verilmeden okulda yapılmasına imkan sağlıyor.