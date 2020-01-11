1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik öğrencileri ve öğretmenleri okula ek bir maliyet getirmemek için piyasanın 6'da 1 fiyatına CNC router makinesi yaparak, kendi ürünlerini üretmeye başladılar
 11 Ocak 2020 10:50
Yazdır
Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar

- Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik öğrencileri ve öğretmenleri okula ek bir maliyet getirmemek için piyasanın 6'da 1 fiyatına CNC router makinesi yaparak, kendi ürünlerini üretmeye başladılar. Okulun elektrik-elektronik alanı endüstriyel bakım ve onarım dalında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler Nazmi Yıldız ve Mahmut Katırcıoğlu, okula ek bir maliyet getirmemek adına okulun imkanlarıyla CNC router tezgahı imal ettiler. Okuldaki atık ve hurda eşyaları kullanarak yaptıkları CNC outer makinesine sadece motor ve birkaç elektronik aksamı dışarıdan temin ettiler. Montajı ve sistemi de kendileri kuran öğrenmen ve öğrenciler piyasada 30 bin TL olan CNC tezgahının 5 bin TL gibi 6'da 1 oranında maliyetle okulun kullanımına sundular. "30 bin TL'lik cihazı 5 bin TL'ye mal ettik" Piyasadaki 30 bin TL'lik cihazı çok ucuz bir rakama mal ettiklerini belirten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Öğretmeni Nazmi Yılmaz, "Öğrencilerimizle birlikte CNC router makinesini yaptık.

Ders faaliyetleri kapsamında atölye çalışmaları içerisinde okulda bulunan değişik atık malzemelerden, hurda malzemelerden yararlanarak kendimiz bir CNC tezgahı imal ettik. Motorunu ise hazır aldık. Bunların birleştirilmesi, mekanik montajı ve sistemin çalışır hale gelmesini öğrencilerimizle birlikte yaptık. CNC router makinesi ile değişik malzemeleri kesme işlemleri yapıyoruz. Okulda yapılan robotik çalışmalarda kullanılan mekanik parçaları bilgisayarda dizayn edip kesme işlemini yapıyoruz. Piyasadaki birçok reklamcının kullandığı makineyi yaptık. Piyasada şu ebatlardaki bir makinenin değeri 30 bin TL civarında. Biz bunu okuldaki imkanlarımızla 5 bin TL civarına mal ettik" dedi.

"Her deneme için dışarıdan hizmet alıyorduk, okula ekonomik katkı sağladık" CNC tezgahını yapmadan önce her buluş için dışarıdan hizmet aldıklarını, bunun da okula büyük bir ekonomik yük getirdiğini anlatan Nazmi Yılmaz, "Okulda yaptığımız çalışmalarda prototip geliştirirken, bir ürün yapmayı denerken birkaç kez deneme yapmamız gerekiyor. Bunun için de kesme yapmamız gerekiyor. Bunları her seferinde dışarıda yaptırmaya kalktığımızda ise yüksek maliyetler oluyordu. Okulun imkanları ile de bu maliyeti karşılamak mümkün değildi. Bu tür yeni yaptığımız çalışmalarda biz de kendimiz çok ucuza yaptığımız CNC tezgahı kullanmış oluyoruz. Böylece ekonomik olarak okula da katkı sağlamış olduk. Her seferinde dışarıya ücret vermek yerine kendi imkanlarımızla gerekli malzemeleri temin etmiş oluyoruz" diye konuştu.
Okulda yapılan CNC tezgahı, ihtiyaç duyulan bütün eşyaların dışarıya para verilmeden okulda yapılmasına imkan sağlıyor.


Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu üniversite savunma sanayindeki açığı kapatacak
10 Ocak 2020 20:29		 'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
10 Ocak 2020 13:44
Öğrencilerden okul ziline klip
10 Ocak 2020 11:55		 Taşımalı eğitim alarm veriyor
10 Ocak 2020 09:57
Kreş öğretmenlerine robotik ve kodlama eğitimi
10 Ocak 2020 08:21		 Çocukları anaokulunda sandalyeye bağlamışlar
09 Ocak 2020 16:24
İlkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi
08 Ocak 2020 19:00		 Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor
08 Ocak 2020 18:47
Üniversite öğrencilerinden, kampüste köpekler toplanmasın eylemi
08 Ocak 2020 16:14		 Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor
08 Ocak 2020 14:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:51 - Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 131'inci gününde12:21 - Vatandaşlık almak isteyen yaklaşık 7 bin yabancıya uygunluk belgesi12:18 - AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor12:16 - Dedikoducu hasta bakıcı tazminatsız işten atıldı12:04 - FETÖ'den sahte isimlerle ameliyat sahtekarlığı11:59 - Çocuk ne kadar yiyeceğine kendi karar vermeli11:45 - İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu11:44 - Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı11:32 - Faal derneklerin üçte birine yakını 'dayanışma' amaçlı
11:17 - Teknoloji bağımlılığı ana kucağından başlıyor11:16 - Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı11:04 - Gökdoğan füzesi hedefi başarıyla vurdu11:00 - Mahkeme biber gazını silahtan saydı10:58 - Kaybolan balıkçıdan 3 balıkçıdan bir kişinin cesedine ulaşıldı10:51 - Doğu Akdeniz'in 'Yavuz'u Mersin Açıklarında10:50 - Atık ve hurda malzemelerden 'CNC router tezgahı' yaptılar10:39 - Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
Sahte polis gerçek polislere yakalandı
FETÖ'cü binbaşıyı eski eşi yakalattı
Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar
Uzun yazışma ve onay süreci kısalıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faturaların hepsini aynı gün yatırmak 1
kal gelmek 2
Koala 2
bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 4
evde kalma vergisi 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 5
Çürümenin Kitabı 1
balık istifi 1
damien comolli 2
SON İLANLAR
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Aydın Lima 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam