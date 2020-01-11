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Gökdoğan füzesi hedefi başarıyla vurdu

TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği yerli ve milli füzemiz Gökdoğan atış testlerini en yüksek oranla gerçekleştirdiği duyuruldu.
 11 Ocak 2020 11:04
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Gökdoğan füzesi hedefi başarıyla vurdu

Ülkemizin ilk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE(Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) tarafından geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin atış testleri başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

TWİTTER'DAN DUYURDULAR

TÜBİTAK SAGE, Twitter hesabından test görüntülerini, "Türkiye'nin radar arayıcı başlıklı ilk milli görüş ötesi havadan havaya füzesi olan "Gökdoğan", gerçekleştirilen testte hedefe yüksek başarı ile angaje oldu ve TÜBİTAK SAGE bir ilke daha imza attı!" notuyla paylaştı.

GÖKDOĞAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

GÖKDOĞAN adı verilen füzemiz AIM-9 füze ailesinin muadili. Isıya duyarlı, kısa (görüş içi) menzilli; BOZDOĞAN ise AIM-120 füze ailesinin muadili ve aktif radar güdümlü, orta-uzun menzilli bir füze. Füzelerimiz hakkında menzil bilgisi açıklanmasa da sosyal medyada BOZDOĞAN için 25 km, GÖKDOĞAN için ise 65 km sayıları telaffuz ediliyor. ABD yapımı muadillerinden aşağı kalır yanı olmayacağına inandığımız füzelerimizin kaçma/kurtulma manevralarına ve karıştırma/aldatma sistemlerine karşı beka kabiliyetinin de yüksek olacağı yani kolay kolay hedefinden sapmayacağı da yine konuşulanlardan bir tanesi. Füzelerimizin 2019 sonuna doğru gelişimlerini tamamlaması ve kabul testlerinin bitmesi hedefleniyor.


Gökdoğan füzesi hedefi başarıyla vurdu
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