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Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı

Vergi mükellefi sayısı 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 11 milyon 270 bin 157 kişiye ulaştı- İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 258 bin 25 olarak belirlenirken, bu ili 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir takip etti- Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyon gelir vergisi, 2,9 milyon gelir stopaj vergisi, 2,7 milyon KDV, 2 milyon gayrimenkul sermaye iradı, 849 bin kurumlar vergisi mükellefi ve 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen mükellef bulunuyor
 11 Ocak 2020 11:16
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Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı

- Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyonu aştı. İstanbul, 3 milyon 258 bin 25 mükellef sayısıyla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 1 milyon 964 bin 548 gelir, 2 milyon 888 bin 386 gelir stopaj, 2 milyon 30 bin 265 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen gelir, 848 bin 904 kurumlar ve 2 milyon 754 bin 599 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 2,9 artışla 11 milyon 270 bin 157'ye yükseldi. Mükellef sayısı 2018'de 10 milyon 956 bin 43 olarak kayıtlara geçmişti.

Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,2 ile kurumlar vergisinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile gelir stopaj vergisi ve yüzde 3 ile KDV izledi.

Buna göre, 2018'de 806 bin 622 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen yıl 848 bin 904'e ulaştı. Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 2 milyon 797 bin 479'dan 2 milyon 888 bin 386'ya yükselirken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 674 bin 151'den 2 milyon 754 bin 599'a çıktı.

Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı 2018'de 1 milyon 920 bin 586 iken geçen yıl yüzde 2,3 artışla 1 milyon 964 bin 548'e ulaştı. Kira geliri elde eden GMSİ mükelleflerinin sayısı da 1 milyon 982 bin 524 iken yüzde 2,4 artışla geçen yıl sonunda 2 milyon 30 bin 265 oldu. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,1 artışla 774 bin 681'den 783 bin 455'e yükseldi.

- İstanbul mükellef sayısında birinci

İller bazında bakıldığında, en fazla mükellef 3 milyon 258 bin 25 ile İstanbul'da bulunuyor. Bu kişilerin 511 bin 245'i gelir vergisi, 842 bin 745'i gelir stopaj vergisi, 724 bin 182'si GMSİ, 46 bin 261'i basit usulde vergilendirilen gelir vergisi, 320 bin 576'sı kurumlar vergisi ve 813 bin 16'sı KDV mükelleflerinden oluştu.

Bu ili, 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir izledi.

2019 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılımı şöyle:

Vergi türünde faal mükellef sayılarıToplamToplamDeğişim İstanbul Ankara İzmir
2018 2019 (Yüzde)
Gelir Vergisi1.920.586 1.964.548 2,3511.245 138.523 134.425
Gelir Stopaj Vergisi2.797.479 2.888.386 3,2842.745236.842190.511
GMSİ1.982.524 2.030.265 2,4724.182223.375164.666
Basit Usulde Vergilendirilen GV774.681 783.455 1,146.26124.05829.550
Kurumlar Vergisi806.622 848.904 5,2320.57691.57253.110
Katma Değer Vergisi2.674.151 2.754.599 3,0813.016226.954183.924
Toplam mükellef sayısı 10.956.043 11.270.157 2,93.258.025 941.324756.186
Anadolu Ajansı
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