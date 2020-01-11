1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60T tankları için yerli olarak üretilen Nişancı Görüntüleme Birimi yaklaşık 50 tanka takılarak göreve başladı- Termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri tank içindeki nişancı ve komutana gösteren Nişancı Görüntüleme Birimi, yurt dışına göre yarı yarıya uygun fiyatla yerli olarak temin ediliyor
 11 Ocak 2020 16:44
Yazdır
Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi

- Yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisi üretilerek tanklara entegre edildi.

SAHA İstanbul üyesi DIGITEST Savunma ve Havacılık, kümelenmenin de desteğiyle savunma sanayisinde önemli bir yerlileştirmeye imza attı.

DIGITEST Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Sefer Erseven, AA muhabirine, 2002 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulduklarını söyledi.

Son 12 yıldır savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Erseven, "Ağırlıklı olarak atış kontrol sistemlerinin millileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de üretilmesi zor olan, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üretiyoruz." dedi.

- Nişancı ve komutanın gözü

Bu çabalar kapsamında yurt dışından tedarik edilemeyen, siyasi sebeplerden, ambargolardan dolayı temininde güçlük çekilen tanklardaki "Nişancı Görüntüleme Birimi"ni yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini belirten Erseven, ürünün tanklarda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.

Erseven, Nişancı Görüntüleme Birimi'nin termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri aktif olarak nişancı ve komutana gösterdiğini ve kaydettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 9 aylık bir çalışmamız oldu. Yerlileştirme askeri fabrikalarla, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle oldu. Yoğun bir çalışma yürüttük. Birebir uyumlu bir sistem yapımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

- Yeni teslimatlar yolda

Görüntüleme biriminin yaklaşık 50 tankta aktif olarak kullanıldığı bilgisini veren Erseven, ikinci parti üretimlere başladıklarını ve kısa süre içinde bunları da teslim edeceklerini söyledi.

Erseven, bu yerlileştirmenin ekonomik bakımdan ülkeye çok fazla katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Yurt dışından zaten tedarik edemiyorsunuz, etseniz de çok pahalıya alıyorsunuz. Tedarik edilen rakamların neredeyse yarı fiyatına Türkiye'de bunları üretebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Yerlileştirme konusunda hedefledikleri başka ürünler de bulunduğunu belirten Erseven, "Çok kısa zamanda yeni ürünlerimiz de çıkmak üzere. Yine tedariki yapılamayan ya da siyasi sebeplerle ambargo yemiş ürünler çok kısa zamanda firmamız tarafından üretilip envantere girecek. Milli Savunma Bakanlığımıza teslimatlarımız devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
11 Ocak 2020 17:23		 İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?
11 Ocak 2020 16:52
Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor
11 Ocak 2020 16:36		 İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
11 Ocak 2020 11:45
Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı
11 Ocak 2020 11:16		 Doğu Akdeniz'in 'Yavuz'u Mersin Açıklarında
11 Ocak 2020 10:51
Artan nüfus iş gücünde buharlaştı
11 Ocak 2020 10:31		 Karayollarında durum
11 Ocak 2020 10:15
İşsiz sayısı 2 ayda 254 bin azaldı
11 Ocak 2020 08:52		 Türkiye'ye yatırım yapan kazandı
11 Ocak 2020 07:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler17:23 - Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın17:19 - Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği17:15 - Marmara'da 9 saatte 35 deprem meydana geldi17:14 - Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi17:13 - Akdeniz ülkelerinden Libya için diplomasi trafiği17:09 - İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması17:05 - Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis, 2 kişi yaralandı17:01 - Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt16:57 - Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem
16:52 - İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?16:48 - Uzun yazışma ve onay süreci kısalıyor16:44 - Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi16:40 - İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi16:36 - Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor16:32 - 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor16:24 - 'FETÖ'nün nerede kolu var, takip edecek kurumlardır'16:20 - Noterde kredi kartıyla ödeme kararında KDK etkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti
İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
Kar topu bu lekeyi oluşturdu. AFAD açıklama yaptı
'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor
Sahte polis gerçek polislere yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal gelmek 2
satılık anne sütü 3
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak 2
anne misafirhanesi 1
damien comolli 2
uyuz 2
faturaların hepsini aynı gün yatırmak 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
Jesse sekidika 3
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı-Güncellendi
Adli Tıp Kurumu 8 Personel Alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam