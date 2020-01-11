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FETÖ'den sahte isimlerle ameliyat sahtekarlığı

FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasında yer alan ve yakalandıktan sonra itirafçı olan bazı eski askerler, askeri okullara girmek için yeterli sağlık koşullarına sahip olmayan örgüt üyelerinin, sahte isimlerle ameliyat ettirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmasının sağlandığını anlattı
 11 Ocak 2020 12:04
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FETÖ'den sahte isimlerle ameliyat sahtekarlığı

Sağlık yönünden askeri okullara girmeye elverişsiz olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, örgüte ait hastanelerde sahte isimlerle ameliyat ettirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmalarının sağlandığı, itirafçıların ifadelerine yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana TSK'ye yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında muvazzaf ve ihraç albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 273 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çocuk yaşta örgüte kazandırılan, özel evlerde yetiştirilen ve "mahrem hizmetler"de kullanılan şüphelilerden 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 1049 örgüt üyesini daha deşifre etti.

İtirafçılar ifadelerinde, örgütün TSK'ye sızmak için uyguladığı yöntemleri anlattı.

İtirafçı olan eski astsubay S.A.Y, burnundaki kemik nedeniyle askeri okula girmek için gerekli sağlık koşullarını taşımadığını ancak kendisinden sorumlu örgüt "imamı"nın bu engeli aşmak için kendisini yönlendirdiğini aktardı.

Mahrem imamın, askeri okula girebilmesi için burnundaki kemiği aldırması gerektiğini söylemesi üzerine örgütle bağlantılı bir hastaneye gittiğini, hastanede sahte bir isimle kayıt yapıldığını ifade eden S.A.Y, burada ameliyat olduktan sonra askeri okula yerleşebildiğini belirtti.

- "Ameliyattan sonra taramadan geçtim"

2018 yılında gözaltına alınan askeri okul öğrencisi A.F. ise Hava Harp Okulu'na girmeden önce başvurduğu Deniz Harp Okulu'nun genel sağlık taramasında, doğuştan testis yumurtalarından birinin olmaması nedeniyle elendiğini kaydetti.

A.F, Hava Harp Okulu mülakatları öncesi kendisinden sorumlu örgüt üyesinin yönlendirmesiyle İstanbul'da bulunan örgütle bağlantılı bir hastaneye gittiğini kaydetti.

Burada ameliyat için sahte bir isimle kayıt açıldığını bildiren A.F, "Benden sorumlu kişi bana ve aileme bu hastanede ameliyat edileceğimi, daha sonra Hava Harp Okulu sağlık taramasından geçebileceğimi söyledi. Ameliyat olduktan sonra okulun genel sağlık taramasından geçerek okula yerleştim." dedi.

- Örgütten olmayan öğrencilere zor sorular sormuş

İtirafçılardan Y.M. de örgüte ait sağlık kurumlarında genel muayene edildikten sonra sağlık sorunu bulunmayan öğrencilerin sınava hazırlanmaya devam ettiğini dile getirerek, "Askeri okula girmeye elverişli olduğu anlaşılan öğrencilere spor aktiviteleri yaptırılıyordu. Sağlık kontrolü neticesinde operasyonlarla giderilebilecek sağlık sorunu olan öğrenciler ise örgüte ait sağlık kurumlarına yönlendirilerek veya öğrencilerden sorumlu kişiler tarafından bu kurumlara götürülerek tedavi ettiriliyordu." ifadesini kullandı.

Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen yarbay C.H. de askeri okullara giriş mülakatlarında görevli olduğunu bildirdi.

Mülakatlar öncesi mahrem imam tarafından kendisine mülakata girecek öğrencilere yönelik kodlamalar verildiğini belirten C.H, "Bu kodlama doğrultusunda örgüt içinde yer almayan öğrenci adaylarını bu şekilde eledim. Bu kodlamaya uyan öğrencilerin elenmesi için zor sorular sordum. Elenme gerekçelerine ise bu sorulara cevap verememeleri yazdım." itirafında bulundu.
Anadolu Ajansı
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