Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı
Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
|11 Ocak 2020 12:51
|Yazdır
Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.
Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mahkeme biber gazını silahtan saydı
11 Ocak 2020 11:00
|Kaybolan balıkçıdan 3 balıkçıdan bir kişinin cesedine ulaşıldı
11 Ocak 2020 10:58
|Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı
11 Ocak 2020 10:39
|Tapu işlemlerinde usulsüzlük operasyonunda 1 kişi tutuklandı
11 Ocak 2020 10:30
|Cinsel taciz suçundan beraat numara paylaşmadan dava
11 Ocak 2020 10:27
|18 yaşına girince babasının tecavüz ettiğini ihbar etti
11 Ocak 2020 09:40
|Hırsıza karşı alarmlı kutu
11 Ocak 2020 07:21
|Sahte polis gerçek polislere yakalandı
11 Ocak 2020 00:15
|FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık MOBESE'ye takıldı
10 Ocak 2020 20:43
|PKK'nın yaktığı Aydos Ormanlarında mahkeme heyeti keşif yaptı
10 Ocak 2020 20:34