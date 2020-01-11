'Öğretmen Kariyer Fuarı' İstanbul'da başladı

Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) ana sponsorluğunda, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteğiyle düzenlenen "Öğretmen Kariyer Fuarı" başladı.

İstanbul Kongre Merkezindeki fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlere yapılan yatırımların önemli olduğunu belirtti. Bu yatırımların sonuçlarının öğrenciye ve ülkelerin geleceğine yansıdığını anlatan Yazıcı, öğretmenlik mesleğinin mensubu ve temsilcisi olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığının son dönemlerde ortaya koyduğu 2023 vizyon belgesi, özellikle eğitimde yol haritasını somutlaştıran ve planlı bir şekilde 3 yıla yayan önemli stratejik bir belge. Bu belge, bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu becerilerini insanlığın faydasına sunan, bilime ve kültüre sevdalı, duyarlı, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirme amacı taşıyor. Aslında yine öğretmene güvenerek ortaya konan bir amaç. Bu bağlamda öğretmenlik mesleğinin 21. yüzyıl becerileri bağlamında ele alınması da bu yönüyle çok kıymetli. Yükseköğretim kurumlarımızın özellikle öğretmen yetiştirme politikalarını ele almaları, konuşmaları ve tartışmaları da çok değerlidir."

Yazıcı, PISA 2018 sonuçlarına bakıldığında dersine ilgi duyan, bu ilgi ve motivasyonunu öğrencilerine hissettiren, sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin ortamı kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA'da fark oluştuğunun tespit edildiğini bildirdi.

Açılışta, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel de konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler fuarı gezdi.

İki gün sürecek fuar kapsamında gün boyunca gerçekleşecek oturumlarda, "Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Kullanımı", "Özel Okullarda Eğitim ve Öğretmenlik", "Özel Eğitim", "Öğretmenlik Kariyerinde Gelişim ve Alternatifler" ile "Yönetimde Yenilikçi Uygulamalar" gibi konular ele alınacak.