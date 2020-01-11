'Siyasi çözüm olursa Hafter dahil işin içinde olması sıkıntı değil'
Çavuşoğlu:İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek'
|11 Ocak 2020 14:17
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