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'Siyasi çözüm olursa Hafter dahil işin içinde olması sıkıntı değil'

Çavuşoğlu:İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek'
 11 Ocak 2020 14:17
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'Siyasi çözüm olursa Hafter dahil işin içinde olması sıkıntı değil'

Çavuşoğlu:'İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek'

Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur."

Anadolu Ajansı
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