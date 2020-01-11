Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.
|11 Ocak 2020 14:20
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Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki şovmenin, 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.
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