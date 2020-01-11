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Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2019'da, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi.
 11 Ocak 2020 14:22
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Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimi AA muhabirine değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Ankara'da 2019'da yaklaşık 36 milyon lira, Antalya'da 19 milyon lira ve Hatay'da 17 milyon liralık üretimin gerçekleştirildiğini belirten Özer, "En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 7 milyon liralık üretim yapan bu liseyi, 6 milyon liralık üretimle Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5,3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi." bilgisini verdi.

Özer, 2019'da en fazla gelirin yiyecek içecek hizmetleri alanında sağlandığını kaydederek, "Yaklaşık 83 milyon liralık üretim yapılan yiyecek içecek hizmetleri alanını, 64 milyon liralık üretimle konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ve 56 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı izledi." dedi.

Öğrenciye ödenen katkı payı yüzde 48 arttı

Mahmut Özer, Bakanlık olarak uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan uygulamanın kapasitesini artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarının da artırıldığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimiz, üretime yaptıkları katkı oranında gelirden pay alıyor. Öğrencilerimiz asgari ücret miktarı kadar ücret alabiliyor. Döner sermaye gelirlerinden Hazine kesintisinin 2018 sonunda yüzde 15'ten yüzde 1'e düşmesi 2019'da mesleki ve teknik ortaöğretimde bu kapsamda yapılan üretimin artmasına neden oldu ve 2018'e göre yüzde 40'lık artışla yaklaşık 392 milyon liralık gelir elde edildi.

Öğrencilerin bu üretimden aldığı katkı payı 2019'da 2018'e göre yüzde 48 arttı ve yaklaşık 22 milyon liraya ulaştı. Bu, mesleki ve teknik eğitim algısını ve öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime yönelimlerini olumlu etkiliyor."

Özer, 2019 değerlendirildiğinde iki problemin varlığını sürdürdüğünü belirterek, bunlardan ilkinin, sektörlerin en çok kümelendiği İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bu kapsamda yapılan üretimlerin istenilen seviyeye ulaşmaması olduğunu ifade etti.

Üretim yapılan ve hizmet sunulan alanların, eğitim verilen alanların tamamını kapsamamasının ve az sayıda alanda yoğunlaşmasının da bir diğer problemi oluşturduğunu kaydeden Özer, "Bu nedenle 2020'de mesleki ve teknik eğitim verilen tüm alanlarda ve özellikle sektörlerin kümelendiği illerimizde imkan ölçüsünde üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019'da bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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