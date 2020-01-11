Kılıçdaroğlu'nun, Ukrayna uçağıyla ilgili sözleri hatırlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam Haber Global TV'nin canlı yayınına konuk olmuş ve düşürülen uçakla ilgili olarak "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır" demişti. İran bu açıklamadan bir gün sonra, uçağı düşürdüğünü kabul etti.
|11 Ocak 2020 14:51
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İran hava sahasında düşürülen uçakla ilgili olarak önce ABD ve Kanada birer açıklama yapmıştı. İran ise açıklamasını bugüne bırakmıştı.
İran Devletinden bugün yapılan açıklamada, uçağın, füze sanılarak İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtilmişti.
Bu açıklama sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi.
Haber Global TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır" demiştiİran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti İran yolcu uçağını 'cruise füzesi' sanarak vurmuş
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