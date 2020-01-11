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Kar topu bu lekeyi oluşturdu. AFAD açıklama yaptı

Afyonkarahisar'da iki ayrı ilkokul bahçesinde oynayan öğrencilerinin vücutlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan yanık ve çürüklerden dolayı 8 öğrenci hastanelere kaldırıldı.
 11 Ocak 2020 14:59
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Kar topu bu lekeyi oluşturdu. AFAD açıklama yaptı

Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, bir süre önce tuzlama yapılan alanda oyun oynayan öğrenciler vücutlarından yanma hissederek, öğretmenlerinden yardım istedi. Vücutlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanık ve çürükler oluşan 8 öğrenci öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar tespit edildi.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bahçedeki sudan ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Okul bahçesinde bugün saat 21:13'te inceleme yapıldığı, kimyasal madde ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde de her hangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı kaydedildi. Yetkililer tarafından öğrencilerin vücutlarında yanığa yol açan maddenin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

BELEDİYEDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Belediye ekiplerinin 8 Ocak'ta okulun bahçesinde kar temizleme çalışması yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektedir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup, bu çalışma kapsamında kepçe ile küreme yapılmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dahilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

HERHANGİ BİR KİMYASAL BULGUYA RASTLANMADI

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü KBRN ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonrasında ise okul bahçesinde, okul içerisinde ve hastanede yatmakta olan öğrencilerin vücutlarında herhangi bir kimyasal veya radyolojik bir maddeye rastlanılamadığı belirtildi. Öğrencilerin yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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