Tunceli Valiliği: Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor'
|11 Ocak 2020 15:01
|Yazdır
Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 6 gündür haber alınamadığı belirtildi.
Açıklamada, "5 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarıyla aynı kararlılık ve titizlikle devam etmektedir." denildi.
Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği ve kentte misafir edildiği belirtilen açıklamada, Doku ailesinin arama çalışmaları hakkında sıkça bilgilendirildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Makamını sokak köpeğine açtı
10 Ocak 2020 20:53
|Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı
10 Ocak 2020 20:38
|Kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ara verildi
10 Ocak 2020 20:18
|İzmir'e kar 'kamyonlarla' geldi
10 Ocak 2020 20:13
|'Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti' açılışa hazır
10 Ocak 2020 19:34
|Kadın belediye başkanı greyderle ilçe meydanının karını küredi
10 Ocak 2020 17:18
|İzmit Belediyesi'nde teknik personel alımı sınavla olacak
10 Ocak 2020 17:03
|Kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü
10 Ocak 2020 16:30
|Belediyeden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek
10 Ocak 2020 15:25
|Yeni doğan iki aslan yavrusunun ismini vatandaşlar belirleyecek
10 Ocak 2020 14:48