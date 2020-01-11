İstanbul'da güneş yerini yağmura bırakacak
İstanbul Valiliği, İstanbul'da bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın hakim olacağını belirterek, Pazar günü güneşli havanın yerini yağmura bırakacağını duyurdu.
|11 Ocak 2020 15:08
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İstanbul Valiliği, İstanbul'da bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın hakim olacağını belirterek, Pazar günü güneşli havanın yerini yağmura bırakacağını duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olması ve rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor."
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