Memurlar.net'e, internet gazeteciliğinde en iyi basın ödülü

Bem Bir Sen tarafından düzenlenen 10. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreninde toplamda 21 gazeteciye ödül verildi.

Törende memurlar.net internet sitesine de, "Kamu çalışanlarının her gün yoğun bir şekilde takip ettiği bir haber portalı olma başarısını gösteren memurlar.net'in olaylara yaklaşımı ile kamunun resmi olmayan vicdanı oldu. Memurlar.net'in duruşunu koruyan ve kullandığı hassas dil ile bir orkestra şefi edasında devletin yara almaması için hassas bir dil kullanarak yoluna devam etmektedir" sözleriyle, en iyi basın ödülü verildi.

Memurlar.net adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen aldı

Basın ödülleri töreninde, NTV'den istihbarat şefi Ahmet Ergen, Milliyet'ten Bünyamin Aygün, TRT Haberden Gülçin Üstün Can, Sabah'tan Kenan Kıran, Yenişafak'tan Hüseyin Likoğlu, Anadolu Ajansından Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin, Mustafa Yalçın, Takvim'den Faruk Erdem ödüle layık görüldü.