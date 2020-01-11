Bakanı Selçuk'tan 'öğretmen ataması' sorusuna yanıt
|11 Ocak 2020 15:28
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı mevcut imkansızlıların nasıl imkana çevrileceği fikir alış verişinde bulunacaklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geceyi geçirdiği otelden yürüyerek Kilis Valiliğine geldi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Selçuk,yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir çok ili ziyaret ediyoruz. Ama Kilis'in kendisine özgü imkanları, kendisine gözü problemleri var. Bunları yerinde görmek, bir değerlendirme yapmak, ve özellikle, eğitim konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı, ne tür hazırlık yapılacağı, yatırımlar yapılacağı, mevcut imkansızlıların nasıl imkana çevrileceği konusunda fikir alış verişinde bulunacağız. Bunun neticesinde dönüşümüzde bu fikir alış verilerimizin hayata geçmesi içinde bazı tedbirler alacağız. Şimdiden neyi nasıl yapacağımız konusunda bazı ön görüşmeler yapmaya başladık. İnşallah buradaki ekonominin eğitimle bütünleşmesi, sosyal hayatın, kültürel hayatın, eğitime katkısının ortayı çıkarılması içinde bazı tedbirler almayı planlıyoruz" dedi.
"2020 yılında öğretmen alımları"
Gazetecilerin 2020 yılında ne kadar öğretmen alımı yapılacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Bugünümüzün konusu değil, inşallah başka bir zaman değerlendiririz" dedi.
Vali Recep Soytürk ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Milletvekilleri ile belediye başkanı ile Ankara'da ziyaret ettiklerini ifade ederek, "İlimizdeki eğitimle ilgili sorunları, arz etmiştik. Sağ olsunlar Bakan bey bize sizin buruya gelmenize gerek yok, biz gelmeliydik. Biz Kilis'in eğitim sorunlarını biliyoruz. Bizzat gelip yerinde görmek istiyoruz demişlerdi. Çok kısa bir süre içerisinde buraya gelmeleri bütün günü bizimle geçirmiş olması Kilis'in çok önemlidir. Ben teşriflerinden ve Kilis'e müjdelerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.
Bakan Selçuk'a, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile daire amir ve müdürleri eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenler, 3 günde 60 aileyi ziyaret etti
11 Ocak 2020 15:36
|Gündüzleri öğretmen, akşamları öğrenci
11 Ocak 2020 15:32
|'Öğretmen Kariyer Fuarı' İstanbul'da başladı
11 Ocak 2020 14:05
|2020 yarı yıl tatili öğretmenlerin mazeret tayini kontenjanları yayımlandı
10 Ocak 2020 14:47
|Sokak hayvanlarının bakım masrafları için öğretmenliğe döndü
10 Ocak 2020 12:26
|Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
10 Ocak 2020 08:41
|Köy okulu öğretmenlerin elinde 'eğitim yuvasına' dönüştü
09 Ocak 2020 23:03
|İlik nakli bekleyen öğretmenleri için seferber oldular
09 Ocak 2020 14:53
|Kartondan bilgisayar yapan öğretmen: Okulda bilgisayar yok gibi haberler yapılması üzücü
08 Ocak 2020 18:35
|Sivas MEM, DYK ek ders ödemesinde hata yapıyor
08 Ocak 2020 14:10