Talip Geylan'dan 'Akademik teşvik ödeneği' açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Akademik teşvik ödeneği konusunda oyun bittikten sonra kural değiştirmek olmaz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversitelerin akademik teşvik başvuru takvimlerini açıklamalarına rağmen YÖK tarafından Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin yeniden düzenlemesi açıklamaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türk Eğitim-Sen olarak Akademik Teşvik Ödeme yönetmeliği sürecinde YÖK'ün; akademisyenlerin ve eğitim sendikalarının taleplerini ciddiye alması gerektiğini kaydeden Geylan, süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Üniversitelerde görevli akademisyenlerimizin, akademik çalışmalarının çeşitli vesilelerle teşvik edilmesi Türk Eğitim-Sen olarak yıllarca talep etiğimiz ve uygulanması sürecinde de bazı eksik ve yanlış yorumlamalara karşı şerh ve hukuki mücadeleleri ilave ederek desteklediğimiz bir süreçtir. 2019 yılında yapılan akademik çalışmaların değerlendirilmesi ve Akademik Teşvik Puanı'nın hesaplanması ile 2020 yılında ödenecek Akademik Teşvik Ödeneği belirlenecektir. YÖK tarafından yapılan açıklamada, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin yeniden düzenlemesi nedeniyle sürecin başlatılamadığı dile getirilmiştir. Akademisyenlerimiz adına talebimiz, yıl bittikten sonra yönetmelik değişikliğinin ancak geçen sene yanlış anlaşılmalara mahal vererek akademisyenlerimizi mağdur eden hususlarda bir rahatlama getirecek düzeyde olması ile kabul edilebilir olduğudur. Bunun yanında çeşitli çevrelerce bu ödeneği zorlaştıralım, almasınlar, alamasınlar gibi bir yaklaşım etkisinde kalınır ise bu durumda kaybeden Türk üniversite sistemi ve Türkiye olacaktır. Üreteni, çalışanı teşvik etmek bütün yöneticilerimizin savunduğu ve tüm çevrelerin hemfikir olduğu bir durum ise yeni yönetmelikte geçmişte sıkıntı yaşanan bölümlerin ortadan kaldırılması ve çıkacak yönetmeliğin 2020 yılında gerçekleşecek çalışmaları kapsamasıdır. Aksi takdirde oyun bittikten sonra kural değişimini hem hukuki hem de ahlaki olarak yorumlamak oldukça güç olacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak Akademik Teşvik Ödeme yönetmeliği sürecinde YÖK'ün akademisyenlerin ve bizlerin taleplerini ciddiye alacağını umuyor süreci titizlikle takip ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."