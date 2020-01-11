İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı
|11 Ocak 2020 15:44
|Yazdır
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandıran karı-koca, yakalandı.
İddiaya göre, Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte hesap oluşturup, ana kucağı, puset, bebek bezleri gibi malzemeleri satışa çıkardı. Özellikle yeni bebek sahibi olan kişileri seçen çift, farklı kişiler adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden çok sayıda kişiyle irtibata geçti. Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi. Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM'lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı. Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, "Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin" diye yazdığı ortaya çıktı.
Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 aylık teknik takip sonucu 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Hakkari, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Giresun, Isparta, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Kocaeli, Iğdır, Kütahya, Trabzon, Rize ve Van'da gerçekleşen toplam 23 ilde, 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin Volkan D. ve eşi Emel D. olduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Volkan D. ile eşi Emel D. daha sonra Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Facianın altından skandal çıktı!
09 Ocak 2020 22:24
|Savcı indirim istedi, avukat bu cevabı verdi!
09 Ocak 2020 20:56
|Bahis çetesinin para trafiği dudak uçuklattı
08 Ocak 2020 23:40
|Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
08 Ocak 2020 22:37
|İşte Ceren Özdemir'in katiline verilen rapor
08 Ocak 2020 19:15
|Doktora tekme atan sanıklar için istenen ceza belli oldu
07 Ocak 2020 23:18
|Anestezi uzmanının ölümünde Michael Jackson detayı
07 Ocak 2020 23:08
|İkinci Çiftlik Bank vakası! 2 şüpheli tutuklandı
06 Ocak 2020 21:01
|Görkem'in tahliyesine Savcılık itiraz etti
06 Ocak 2020 18:17
|Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcı aranıyor
05 Ocak 2020 16:36