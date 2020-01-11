Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
|11 Ocak 2020 16:12
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Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
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