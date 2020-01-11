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Noterde kredi kartıyla ödeme kararında KDK etkisi

Şubat ayından itibaren noterlerde kredi kartıyla ödeme uygulaması başlatılacak. Kredi kartının kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin yapılmasında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) bu yöndeki tavsiye kararı önemli rol oynadı.
 11 Ocak 2020 16:20
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Noterde kredi kartıyla ödeme kararında KDK etkisi

İstanbul'da yaşayan Metin Akın, noter işlemleri ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesine imkanı sağlanması talebiyle 12 Eylül 2018 tarihinde KDK'ya başvurdu. Dilekçesinde, kamu hizmetine ilişkin pek çok ödemenin internet üzerinden yahut kredi kartıyla yapılabilmesine rağmen noterlik işlemlerinde sadece nakit ödemenin kabul edildiğine dikkat çeken Akın, küsuratlı ödemelerde para üstü verilirken sıkıntı yaşanabildiğini belirterek, vatandaşa ödeme kolaylığı sağlamak için noter işlemlerinde kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi talebinde bulundu.

KDK, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ'NDEN BİLGİ İSTEDİ

Başvuru üzerine KDK, Türkiye Noterler Birliği'nden bilgi ve belge talep etti. Noterler Birliği, kredi kartı ile harç ve vergilerin tahsili halinde, paranın aynı anda hesaba geçirilmemesi nedeniyle banka mevcudu ile yevmiye defteri kayıtları arasında oluşacak uyumsuzluğun noterin sorumluluğuna yol açacağından, halihazırda noterliklere ait harç, vergi ve ücretlerin kredi kartı ile tahsilinin mümkün bulunmadığını bildirdi. Ayrıca 10'dan fazla banka ile konuyu görüşen Türkiye Noterler Birliği, bankalardan ödemenin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde 42 gün sonra noterlik hesaplarına intikal ettirilebileceği ve belirli oranlarda komisyon talep edildiğini bildirdi. Tahsil edilen ödemelerin büyük kısmının Maliye'ye belirli sürede yatırılması zorunlu olan harç ve vergilerden oluştuğuna dikkat çeken Birlik, bankaların komisyon almaktan vazgeçmediğini ve bu tutarın noterlerce karşılanamayacağını belirtti. KDK konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan da görüş istedi.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME İÇİN TAVSİYE KARARI

Başvuruyu yapanın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları ve mevzuatı birlikte değerlendiren KDK'nın tavsiye kararında, noterlik işlemlerinde masrafların kredi kartı ile ödenmesine imkan tanınmamasının, kabul edilebilir olmadığı belirtildi. Kararda, "Gerekli yasal alt yapı oluşturulduğu takdirde hem vatandaş için hem de noterlik veznesinde görevli personel için kolaylık sağlayacağı, daha da önemlisi sahte para alımı gibi hususların önüne geçilebileceği dikkate alınarak bu kapsamda noterlik işlemleri masraflarının kredi kartı/banka kartı ve internet ortamı ile ödenebilmesi, açılacak yeni noterliklerde POS cihazı kurulumunu teşvik edici önlemler alınması hususunda çalışmalar yapılması, gerekirse komisyon ücretinin kullananlar üzerine bırakılması gibi yöntemlerle bu imkanların sağlanabileceği değerlendirilmiş olup, idarenin eylem ve işlemlerinin hakkaniyete uygun olmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır" denildi. KDK, noterlik işlemlerinin nakit olarak ödenmesinin yanı sıra kredi kartı/banka kartı ve internet aracılığı ile de ödenebilmesine ilişkin mevzuat da dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması hususunda Türkiye Noterler Birliği'ne tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

YENİ UYGULAMA 1 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

1 Mart 2019 tarihinde iletilen KDK'nın tavsiye kararı, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen ve noterlerde kredi kartı ile ödemeye imkan tanıyan yeni düzenlemeye gidilmesinde önemli rol oynadı. Yeni düzenlemeyle noterlik hizmetleriyle ilgili ödeme aracı seçenekleri çoğaltıldı. 1 Şubat'tan itibaren, noter ücretleriyle harç ve vergilerin ödenmesinde kredi kartı veya banka kartları da kullanılmaya başlanacak.
DHA
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