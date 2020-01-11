1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ'nün nerede kolu var, takip edecek kurumlardır'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "FETÖ'nün istihbari nitelikte bir örgüt olduğunu belirterek, "Hangi toplumsal kesimde ayağı- kolu vardır, bunu takip edecek olan devlet kurumlarıdır" dedi.
 11 Ocak 2020 16:24
Yazdır
'FETÖ'nün nerede kolu var, takip edecek kurumlardır'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Basın mensuplarının gününü kutlayan Bostancı, soruları da yanıtladı. Soru üzerine Libya'daki gelişmeleri değerlendiren Bostancı, Türkiye'nin, Ortadoğu'da sağlam, tutarlı, kararlı politika istikametinde görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti. Bostancı, FETÖ'nün siyasi ayağı ve CHP'nin bu konu ile ilgili Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin çağrısı ile ilgili Bostancı, "FETÖ denilen yapı istihbari nitelikte bir örgüt. Başka ülkelerde de organize olduklarını tartışıyoruz. Hangi toplumsal kesimde ayağı kolu vardır, bunu takip edecek olan devlet kurumlarıdır. Siyasi kanaatler olabilir, kıymetlidir. Ama somut deliller, bağlantılar elde edilecek neticeler sonucunda çalışmalar ortaya çıkar. FETÖ'ye karşı mücadelede ortaklaşa dil nasıl geliştirilir, buna bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

'CHP KENDİ İÇİNDE KOMİSYON KURSUN'

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Akçay da "CHP'nin Meclis'te komisyon kurulması önerisi çok komik bir öneri. Araştırma komisyonu kurulmuştu. Ortada bir rapor yok. Acaba CHP siyasi ayak meselesini komisyona havale ederek saman altına mı sürüyor, meseleyi murdar etmek mi istiyor? CHP kendi içinde FETÖ komisyonu kurarak başlasın bu işe" dedi.

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Öztunç, Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti Deniz Milletvekili Yasin Öztürk de basın mensupları ile sohbet etti.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'u arayarak, parlamento muhabirlerinin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin Büyükşehir, ISO 39001 belgesini alan ilk kurum
11 Ocak 2020 17:31		 Akdeniz ülkelerinden Libya için diplomasi trafiği
11 Ocak 2020 17:13
İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması
11 Ocak 2020 17:09		 Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt
11 Ocak 2020 17:01
PISA'da bu öğretmenler fark oluşturuyor
11 Ocak 2020 16:08		 'Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz'
11 Ocak 2020 16:04
Akşener'den şehit ailesine taziye ziyareti
11 Ocak 2020 16:00		 Dervişoğlu: Kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz
11 Ocak 2020 15:52
Bakanı Selçuk'tan 'öğretmen ataması' sorusuna yanıt
11 Ocak 2020 15:28		 Kılıçdaroğlu'nun, Ukrayna uçağıyla ilgili sözleri hatırlandı
11 Ocak 2020 14:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler17:23 - Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın17:19 - Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği17:15 - Marmara'da 9 saatte 35 deprem meydana geldi17:14 - Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi17:13 - Akdeniz ülkelerinden Libya için diplomasi trafiği17:09 - İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması17:05 - Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis, 2 kişi yaralandı17:01 - Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt16:57 - Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem
16:52 - İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?16:48 - Uzun yazışma ve onay süreci kısalıyor16:44 - Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi16:40 - İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi16:36 - Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor16:32 - 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor16:24 - 'FETÖ'nün nerede kolu var, takip edecek kurumlardır'16:20 - Noterde kredi kartıyla ödeme kararında KDK etkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti
İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
Kar topu bu lekeyi oluşturdu. AFAD açıklama yaptı
'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor
Sahte polis gerçek polislere yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 7
balık istifi 1
emil michel cioran 1
inisiyatif 1
reaktif kişilik 1
Ajdar Anık 2
uyuz 2
Asena İrmikci 2
ıslak mendil 3
sesli harf 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam