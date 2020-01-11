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İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı geçen yıl, 2018'e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650'ye ulaştı
 11 Ocak 2020 16:52
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İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, geçen yıl da yine en çok İngiliz turisti misafir etti.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve doğasıyla 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanı sunuyor.

Üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oluyor.

Tatillerini geçirmek için Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Dalaman'a gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye yerleşiyor.

- Turist sayısı 3 milyonu geçti

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen turist sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Muğla'da turizmin birçok destinasyonunun bulunduğu vurgulayan Civelek, şu bilgileri verdi:

"Muğla'ya 2019'da gelen yabancı turist sayısı 2018'e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650'ye ulaştı. Muğla'yı 1 milyon 137 bin 108 kişiyle en çok İngilizler ziyaret ederken, 513 bin 56 Rus, 200 bin 855 de Ukraynalı geldi. Muğla kent merkez ile turistik ilçelerine geçen yıl gelen 3 milyon 266 bin 650 yabancı misafir, iki havaalanı ve 10 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bu yıl 1 milyon 698 bin 595 kişi Dalaman Havalimanı'ndan, 972 bin 477'si Milas Bodrum Havalimanı'ndan kenti girdi."

Civelek, kenti bu yıl daha fazla turistin ziyaret etmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektörü paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

- "Yüzde 15 artış bekliyoruz"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere'nin Marmaris'in vazgeçilmez lokomotif pazarı olduğuna işaret etti.

Marmaris'in İngilizler için çok popüler bir turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, 2020 yılının 2019 yılından daha iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Marmaris turizminin 2019'u çok verimli geçirdiğine değinen Bülbüloğlu, "İngiliz pazarı kaynak pazarımız. Yoğun bir satış ve reklam kampanyaları var. Görsel medyada İngiltere pazarında ciddi reklamlarımız dönüyor. Bunların da faydasıyla 2020'de yüzde 15 artış bekliyoruz. Bakanlığın çalışmalarıyla Rus pazarı da Ege'ye yayılacak. İyi bir yıl bizleri bekliyor." diye konuştu.

- "2020 yılında daha nitelikli bir turist bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise turizmdeki rekorların herkesin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "İngiliz turist Marmaris'i seviyor. Sadık bir müşteri. İngiliz pazarında fiyatlarımız yükseldi. Bu yıl daha nitelikli bir turist bekliyoruz. Bu yılı da geçen yılın üzerinde bir yıl olarak geçirmeyi bekliyoruz." dedi.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin bölgeyi sevdiklerini, Muğla'nın ilçelerinin İngilizlerin en çok mülk edindiği yerleşim birimlerinin başında geldiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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