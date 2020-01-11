Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi
Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi
|11 Ocak 2020 17:14
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Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını görmek için tıklayınız.
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