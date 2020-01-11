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Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi

Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi
 11 Ocak 2020 17:14
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Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi

Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.

2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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