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Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği

Tunceli'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları sürerken, genç kız için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Yaşanan gerginliğin ardından grup basın açıklamasını okudu.
 11 Ocak 2020 17:19
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Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği

Munzur Üniversitesi Çocuk Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı çıktığı yurda geri dönmedi. Kızlarının kayıp olduğunu bildiren ailenin başvurusu üzerine Doku'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı. 7 gündür devam eden ve genç kızın son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde yürütülen arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tim, Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapıyor. Polis, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri ise hem su altında hem karada arama gerçekletiriyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel de bölgeye gelerek, arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK ÇIKTI

Öte yandan bugün bir grup, Seyit Rıza Meydanı'nda toplanarak Gülistan Doku için izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Gruba polis, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Yaşanan müdahalenin ardından gruba basın açıklaması için izin verildi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
DHA
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