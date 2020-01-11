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TKİ'nin ürettiği tüy dökücü krem ve şampuanlar, tutmadı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), kozmetik sektörüne el atıp ürettiği tüy dökücü, kırışık karşıtı krem, şampuan gibi 11 farklı kozmetik ürünleri tutmadı. Ürünlerin son kullanım tarihleri doldu.
 11 Ocak 2020 17:33
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TKİ'nin ürettiği tüy dökücü krem ve şampuanlar, tutmadı

2016 yılında, yerli kömürdeki "leonarddit" maddesinden şampuan, tüu dökücü krem ve cilt maskesi gibi kremler üretildi.

Yerli leonarditin maliyeti, ithalin 60'ta 1'i kadardı.

Hümas markasıyla üretilen ürün 2017 yılında piyasaya sunuldu.

Ancak üretilen kremler, Eti Maden'in ürettiği Bor detarjanın aksine bu kez piyasada tutmadı

Sayıştay'ın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2017 Denetim Raporu, TKİ'nin kozmetik macerasının tutmadığını ortaya çıkardı. Sayıştay Raporu'nda, "Bu ürünlerin yüzde 40'ının kullanım süresinin 2018 yılı Eylül ayında, geri kalanın da yüzde 60'lık kısmının kullanım süresinin 2019 yılının Nisan ayında dolacağı ve ayrıca Kocaeli/Kandıra'daki üretim tesisinin stoklarında bulunan ve kozmetik üretimi için bekletilen hammaddelerin (gliserin, atilalkol, parafin...) raf ömürlerinin de bitmek üzere olduğu tespit edilmiştir" denildi.

2016 yılından beri kömürün yan ürünü olan hümik asitten şampuan, yüz kremi, sabun, tüy dökücü, cilt bakım kremi gibi kozmetik üretimi yapan TKİ'nin, kendi bünyesinden yaptıkları hariç 2016 yılından beri tasarım, danışmanlık, üretim gibi pek çok kalemde toplam 2,2 milyon lira harcama yaptığı kaydedildi.

Ayrıca TKİ Elegance markalı kozmetik ürünlerin üretilmesi amacıyla İstanbul'da yerleşik Genıus Tasarım Reklamcılık Pazarlama Danışmanlık Proje Org.Tic.Ltd. Şirketi ile yıllık tutarı 4,7 milyon TL olan başka bir sözleşme imzalandı.

Sayıştay hazırladığı raporda kozmetik sektöründeki firmalarla TKİ'nin rekabet edemeyeceğini belirterek, kömürün yan ürünü olan humik asidin kozmetik ve tarım sektöründeki firmalara hammadde olarak satılmasının "daha doğru bir strateji olacağı" önerisinde bulundu.
Memurlar.Net
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