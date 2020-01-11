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MasterChef Güzide villasını neden satamadığını açıkladı

MasterChef Güzide, önceki sezon yarışmacılarından olan Uğur Kardaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. 7 milyon TL'lik villasını 4 yıldır satmaya çalıştıklarını anlatan Mertcan, Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı lüks villasını satamadıklarını dile getirdi.
 11 Ocak 2020 17:41
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MasterChef Güzide villasını neden satamadığını açıkladı

Kısa süre önce final yapan MasterChef yarışmasının en konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, eski yarışmacılardan Uğur Kardaş'ın YouTube kanalında yayınlanana programına konuk oldu. Günlerce konuşulan lüks villasından bahseden Mertcan, kimsenin bilmediği bir detayı da anlattı.

'EVİ SİYASETE BAĞLADILAR'

7 milyon TL'lik lüks villasının kapılarını Uğur Kardaş'a açan Güzide Mertcan, herkesin merak ettiği evi için şunları söyledi: 'Evin neden bu kadar olay olduğunu ben de anlamadım. Bir sürü haber sitesinde çıktı ve siyasi bağlantı olduğu için olay oldu. Evi siyasete bağladılar. Buna hak veriyorum çünkü insanlar 'Helal para kazanmamış' gibi düşünüyorlar.'

© Akşam tarafından sağlanmıştır

'TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARDAN DOLAYI 4 YILDIR EVİ SATAMADIK'

'Bu ev benim tarzım değil. Biz bunu satarız diye yatırım olarak aldık. Türkiye'de yaşanan bazı olaylardan dolayı satamadık. Bu ev bizim için çok büyük. Biz bu evi şu an 2+1 olarak kullanıyoruz. Biz bu evi 4 yıldır satıyoruz. Yarışmadan sonra olmadı yani. Yarışmadan sonra evin değeri arttı satıyoruz falan dermişim.'

© Akşam tarafından sağlanmıştır

AYLIK AİDATI BİLE 3,500 TL

Mertcan ailesi, brüt 1000 metre kare olan net ise 650 metre olan Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan lüks malikanelerini bir ilan satış sitesine 8,5 milyon TL'ye satışa koydu. Güzide Mertcan'ın lüks evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL. 10 odası bulunan evin yan tarafında ise bir helikopter pisti bulunuyor.
Akşam
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