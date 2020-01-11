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Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım: "İşverenler de mutlu değil, bunu sık sık dile getiriyorlar. Türkiye'de yapılmış bir çalışmada mezunlarından beklenilen artık çok net ortaya konuluyor. 'Biz şu tür yeterlilikte mezunlar bekliyoruz ama üniversiteler bu beklentilere uyuyor mu?' şu ana kadar yapılmış çalışmaların hiçbiri bu konuda işverenlerin beklentilerine yaklaşamıyor. Biz YÖKAK olarak çok disiplinli yapıyız. İş dünyasının üniversitelerden neler beklediğine yönelik TOBB ile bir analiz yaptırdık. Birinci sırada takım çalışması yer aldı."
 11 Ocak 2020 17:49
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Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezince, Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi" konulu programda yaptığı konuşmada, YÖKAK'ın 2017 yılı itibarıyla idari ve mali açıdan bağımsız organ haline geldiğini ve bunu ülke adına çok önemli kilometre taşı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

YÖKAK'ın en temel sorumluluğunun öğrencilerin yeterliliklerinin garantiye alınması olduğunu belirten Yıldırım, "Acaba bu programlara kayıtlı öğrenciler bugün Türkiye'nin her yerinde hedeflenen yeterliliklerine ulaşabiliyor mu?" sorusunu gündeme getirerek, "Bunu bilmek ve emin olmak istiyoruz. Yükseköğretim kurumlarının, hangi yeterlilikleri garantiye alacakları konusu üzerinde çalışması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ne tür mezunlar istiyoruz, başlı başına bir sorun." diye konuştu.

İnsanların artık bazı yeterliliklerini değiştirmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, robotlar ve teknolojinin her alanda yer edinmeye başladığını vurguladı.

Yıldırım, kişinin yeterliliklerinin teknolojiyle desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, "Biliyorsunuz bazı meslekler 10 yıl önce yoktu. Ev tasarımcısı mesleği, 10 yıl önce söylediklerinde anlayamıyordum veya akıllı şehir mimarı. Benim de ailemde mimar var ama açıkçası böyle bir alanda mimar olabileceğini düşünmüyordum. Dünya ile başa çıkacak yeterliliklere ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Z" kuşağı olarak nitelenen yeni nesillerin yükseköğretime çağına girdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Okullara ve sınıflara çok fazla itibar etmiyorlar ve öğrenmenin her yerde olabileceğine inanıyorlar. 24 saat erişebilecekleri online bilgi kaynakları var. Onlar için öğrenme asla ezbere dayalı olamaz, sürekli tartışacaklar ve o tartışma anlık birtakım şeylere yöneltecek. Dolayısıyla aslında kendi öğrenme stillerimizden, alışkanlıklarımızdan çok farklı kuşakla da karşı karşıyayız. Onların ihtiyaçları doğrultusunda da artık hocaların ve programların güncellenmesi hissi doğuyor."

İşverenlerin beklentileri değişti

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, işverenlerin mezunlardan beklentilerinin de değiştiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"İşverenler de mutlu değil, bunu sık sık dile getiriyorlar. Türkiye'de yapılmış bir çalışmada mezunlarından beklenilen artık çok net ortaya konuluyor. 'Biz şu tür yeterlilikte mezunlar bekliyoruz ama üniversiteler bu beklentilere uyuyor mu?' şu ana kadar yapılmış çalışmaların hiçbiri bu konuda işverenlerin beklentilerine yaklaşamıyor. Biz YÖKAK olarak çok disiplinli yapıyız. İş dünyasının üniversitelerden neler beklediğine yönelik TOBB ile bir analiz yaptırdık. Birinci sırada takım çalışması yer aldı."

Yıldırım, 21. yüzyılda insanların karakter niteliklerine odaklanacağına vurgu yaparak, "Okuryazarlığın yanı sıra daha çok merak, girişimcilik, sosyal, kültürel ve birtakım becerilerle, liderlik gibi özellikleri yeni mezunlarınıza verin. Diğer özellikleri ömür boyu bu şekilde kazanmayı öğreneceklerdir." dedi.

Program sonunda KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Yıldırım'a günün anısına plaket takdim etti.

Programa, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, dekanlar, öğrenciler ve ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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