1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti!

Geçtiğimiz günlerde Memurlar.net'te kişiye özel olduğunu gündeme getirdiğimiz öğretim üyesi ilanı üniversite tarafından düzeltildi.
 11 Ocak 2020 17:58
Yazdır
Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti!

Geçtiğimiz günlerde Memurlar.net'te kişiye özel olduğunu gündeme getirdiğimiz öğretim üyesi ilanı üniversite tarafından düzeltildi.

08 Ocak 2020 günü yayımlanan "MYO Kadrolarına Atamalarda Kişiye Özel İlanları Engelleyen Düzenleme Şart" başlıklı haberimizde; Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 31 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Doçent alım ilanında başvuru şartı olarak; "Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Mardin ve Çevresinde yetişen tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımları, invitro ve invivo biyolojik aktiviteleri ve floristik biyoçeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" koşulunun arandığını, ilgili çalışma alanına bakıldığında doğrudan bir adayı tarif ettiği ve bu haliyle ilanın kişiye özel olduğunu gündeme getirmiştik.

Bunun üzerine, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından söz konusu ilanda 11 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metni ile kişiye özel şart kaldırılmıştır.

İŞTE DÜZELTME İLANI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TKİ'nin ürettiği tüy dökücü krem ve şampuanlar, tutmadı
11 Ocak 2020 17:33		 Sağlık Bakanlığı, 2020 Ocak-Şubat Bölge Hizmet Gruplarını Güncelledi
11 Ocak 2020 17:14
Uzun yazışma ve onay süreci kısalıyor
11 Ocak 2020 16:48		 Noterde kredi kartıyla ödeme kararında KDK etkisi
11 Ocak 2020 16:20
Tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde
11 Ocak 2020 13:47		 'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
11 Ocak 2020 10:37
Hayvanseverlerden plaket alan başkan sözünü tutmadı
11 Ocak 2020 08:45		 Eşine öncelik tanımayan kuaföre ruhsat iptali
11 Ocak 2020 08:30
Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
10 Ocak 2020 21:50		 Tartışma yaratan ilaç jet hızıyla geri çekildi
10 Ocak 2020 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:23 - İki Türk, Slovakya'ya geçmeye çalışırken yakalandı19:18 - HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 'erken seçim' istedi19:14 - Meral Akşener: Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz19:09 - Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı19:04 - Prof. Naci Görür: Bu deprem sıkıntılı19:00 - Bakan Koca: Ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir18:27 - Köylünün '70 yıllık minare hasreti' sona erdi18:22 - Bülent Turan: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek18:18 - Silivri'de deprem vatandaşları sokağa döktü18:14 - Sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
18:10 - Bakan Pakdemirli 'buğday ithalatı'nın sebebini açıkladı18:06 - 'Milletvekillerinin hiçbirisi yemin metnini doğru okuyamıyor'18:02 - Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti17:58 - Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti!17:49 - Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti17:45 - AFAD'dan İstanbul'daki depreme ilişkin yeni açıklama17:41 - MasterChef Güzide villasını neden satamadığını açıkladı17:35 - Mercedes lüks araç satışında liderliğini korudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi
İran ordusu, Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti
Kar topu bu lekeyi oluşturdu. AFAD açıklama yaptı
Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
'Ankara'da bekçilerin 'kimlik sorma' uygulamasını sürdürüyoruz'
Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
satılık anne sütü 3
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
reaktif kişilik 1
Her halde 1
Harry ve meghan markle'ın unvanlarindan vazgeçmesi 1
süleymani'nin cenaze töreni 1
bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak 2
Asena İrmikci 2
balık istifi 1
emil michel cioran 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam