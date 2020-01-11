Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti!

Geçtiğimiz günlerde Memurlar.net'te kişiye özel olduğunu gündeme getirdiğimiz öğretim üyesi ilanı üniversite tarafından düzeltildi.

08 Ocak 2020 günü yayımlanan "MYO Kadrolarına Atamalarda Kişiye Özel İlanları Engelleyen Düzenleme Şart" başlıklı haberimizde; Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 31 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Doçent alım ilanında başvuru şartı olarak; "Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Mardin ve Çevresinde yetişen tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımları, invitro ve invivo biyolojik aktiviteleri ve floristik biyoçeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" koşulunun arandığını, ilgili çalışma alanına bakıldığında doğrudan bir adayı tarif ettiği ve bu haliyle ilanın kişiye özel olduğunu gündeme getirmiştik.

Bunun üzerine, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından söz konusu ilanda 11 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metni ile kişiye özel şart kaldırılmıştır.

İŞTE DÜZELTME İLANI