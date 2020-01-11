Sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
|11 Ocak 2020 18:14
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Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Enver Yıldız, cezaevinde intihar etti.
Alınan bilgiye göre, tutuklama kararının ardından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde bulunan Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Enver Yıldız, dün tek başına kaldığı odada pencere demirine eşofman altının ipiyle kendisini asmış olarak bulundu. Odaya giren infaz koruma memurlarınca müdahale edilerek ambulansla kampüsteki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Olayın geçmişi
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.
Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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