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Bülent Turan: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Küçükkuyu Belde Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi'nde, önümüzdeki günlerde, diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını belirterek, "Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti'ye katılacak. Yüze yakın farklı belediyeden AK Parti'ye katılım olacak. Birileri kavga ederken, AK Parti'nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz" dedi.
 11 Ocak 2020 18:22
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Bülent Turan: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde, AK Parti Küçükkuyu Belde Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Zeytin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Türkiye yaptığı anlaşmalarla Libya'nın resmi komşusu oldu. Bizim o bölgede iznimiz olmadan doğalgaz araması, petrol araması veya balıkçılık yapılamayacak. Uzun yıllar yapılan görüşmeler sonunda, anlaşma hayata geçirilerek, büyük bir adım attık. CHP ve HDP hariç herkes ayakta alkışladı. Deniz Baykal 'çok sevindik' diyor. 'Sevindim' demiyor. 'Biz AK Parti ile CHP kavga ederiz ama milli meselelerde aynı yerden bakarız' demek bu cümle. Destek olmamız lazımdı, 'o anlaşma ile gurur duydum' diyor. Ama Sayın Baykal çok sular aktı o köprü altından. Sayın Baykal'ın bıraktığı CHP ile Kemal beyin yönettiği CHP arasında sadece isim benzerliği var. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir operasyon ile oraya geldi. HDP ruhu aksettirildi CHP'ye. Milliyetçilik, ulusalcılık kalmadı partide. Devletçi olan Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet eder mi? Baykal'ın partisinden hiçbir şey kalmadı. Gönül isterdi ki muhalefet, AK Parti ile kavga edilsin ama tek bayrak tek devlet dediğimizde ulusal meselelerde birlikte olalım. Suriye tezkeresinde HDP hariç bütün partiler 'evet' dedi, ama CHP Genel Başkanı 'içim kan ağlayarak evet diyorum', dedi. Bu ülke eski Türkiye değil IMF'nin yönettiği, ABD'nin racon kestiği bir ülke değil. Bu ülke kayıtsız şartsız milletin diyen bir ülke haline geldi. Bölgemizde ne kadar mesele varsa çözüm üretmeye uğraşan bir ekip haline geldik. Putin ve Erdoğan bir araya geldiler, iki lider Libya'ya 'durun' dediler. Eğer tezkere geçmeseydi Erdoğan o masada olabilir miydi? Baykal o yüzden diyor kıymetli bu işler diye" dedi.

'100 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇECEK'

Önümüzdeki günlerde diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını ifade eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti'ye katılacak. Yüze yakın farklı belediyelerden AK Parti'ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AK Parti'nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. AK Parti devlet partisi oldu diyorlar, bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük. Bizi devletçilikle suçlayacak en son parti CHP olmalı. Dünya'da hiçbir partinin bankada hissesi yok ama CHP'nin var. Tek partili hayatta İş Bankası hisseleri CHP'nindi. Çok partili sisteme geçildi ama CHP hisseleri, Hazine'ye bırakmadı. CHP sağduyulu bir şekilde meseleye bakıp bu tarihi hareketi ortaya koyar, tüm hisselerinizi hazineye bırakırsa ayakta alkışlarız."
DHA
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