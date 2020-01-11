Bakan Koca: Ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir. Hepimiz için en büyük teselli, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır"
|11 Ocak 2020 19:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerinin acil durumlar için hazır olduğunu belirtti.
Bakan Koca, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası, sağlık ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir. Hepimiz için en büyük teselli, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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