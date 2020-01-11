Prof. Naci Görür: Bu deprem sıkıntılı
|11 Ocak 2020 19:04
|Yazdır
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi ve Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün İstanbul'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları;
Arkadaşlar iyi günler. Çok sorduğunuz için kısaca açıklıyorum. Küçük depremler genellikle çok sayıda olur. Endişelenmeyin. Orta Marmara çukurluğu ile Tekirdağ çukurluğu arasında olan küçük depremlerin çoğu o bölgedeki deniz tabanından gaz çıkışlarına bağlı olarak da gelişmektedir.
Arkadaşlar biraz sonra Marmara'daki 4.7 deprem ile ilgili görüşlerimi yazacağım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Herkes kadar zeki ve bilgili olmadığım için kusura bakmayın. Sismologlarımız deprem ile ilgili çözümü yayınladıklarında daha iyi anlayacağız. Sevgiler.
'Bu gün olan 4,7 depremi haritada yerine göz kararı koydum. Bir önceki 5,8 depremine yakın veya biraz doğusunda. Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı. Bu fay üzerinde olan her deprem önemsenmelidir. Fayın kırılma eğilimini gösterir' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki Türk, Slovakya'ya geçmeye çalışırken yakalandı
11 Ocak 2020 19:23
|HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 'erken seçim' istedi
11 Ocak 2020 19:18
|Meral Akşener: Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz
11 Ocak 2020 19:14
|Bakan Koca: Ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir
11 Ocak 2020 19:00
|Bülent Turan: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
11 Ocak 2020 18:22
|Bakan Pakdemirli 'buğday ithalatı'nın sebebini açıkladı
11 Ocak 2020 18:10
|AFAD'dan İstanbul'daki depreme ilişkin yeni açıklama
11 Ocak 2020 17:45
|Mersin Büyükşehir, ISO 39001 belgesini alan ilk kurum
11 Ocak 2020 17:31
|Akdeniz ülkelerinden Libya için diplomasi trafiği
11 Ocak 2020 17:13
|İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması
11 Ocak 2020 17:09