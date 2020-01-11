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Prof. Naci Görür: Bu deprem sıkıntılı

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi ve Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün İstanbul'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu
 11 Ocak 2020 19:04
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Prof. Naci Görür: Bu deprem sıkıntılı

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi ve Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün İstanbul'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları;

Arkadaşlar iyi günler. Çok sorduğunuz için kısaca açıklıyorum. Küçük depremler genellikle çok sayıda olur. Endişelenmeyin. Orta Marmara çukurluğu ile Tekirdağ çukurluğu arasında olan küçük depremlerin çoğu o bölgedeki deniz tabanından gaz çıkışlarına bağlı olarak da gelişmektedir.

Arkadaşlar biraz sonra Marmara'daki 4.7 deprem ile ilgili görüşlerimi yazacağım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Herkes kadar zeki ve bilgili olmadığım için kusura bakmayın. Sismologlarımız deprem ile ilgili çözümü yayınladıklarında daha iyi anlayacağız. Sevgiler.

'Bu gün olan 4,7 depremi haritada yerine göz kararı koydum. Bir önceki 5,8 depremine yakın veya biraz doğusunda. Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı. Bu fay üzerinde olan her deprem önemsenmelidir. Fayın kırılma eğilimini gösterir' dedi.

Memurlar.Net
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