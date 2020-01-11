İki Türk, Slovakya'ya geçmeye çalışırken yakalandı
|11 Ocak 2020 19:23
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Ukrayna sınır güvenlik birimleri, Ukrayna'dan Slovakya'ya kaçak yoldan geçmeye çalışan iki Türk vatandaşını yakaladı.
Ukrayna Sınır Güvenlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zakarpatya ilinin Velikobereznyanski ilçesi yakınlarında Ukrayna güvenlik güçlerinin, şüpheli iki kişiyi tespit ettikleri bildirildi.
Güvenlik güçlerini fark eden şüphelilerin koşmaya başladığı, fakat Slovakya sınırına 200 metre kala, güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları belirtildi. Her iki kişinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edildiği ve üzerlerinden kimlik kartlarının çıktığı ifade edildi.
Ukrayna'nın batı sınırları Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan, Slovakya ve Romanya ile çevrili olduğu için AB üyesi olmayan diğer ülkelerden bazı kişiler, Ukrayna'yı, AB ülkelerine kaçak giriş için bir geçiş yolu olarak kullanıyor. Bu nedenle Ukrayna sınır güvenlik yetkilileri, ülkeye ilk kez giriş yapan yabancılara karşı tedbirli yaklaşıyor ve ülkeye giriş yapanlardan, Ukrayna'ya giriş amacını ispatlamasını ve dönüş biletini göstermesini talep ediyor.
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