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Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.
 11 Ocak 2020 19:28
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Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan O.A. ve Ö.Ö. sabah saatlerinde Kulak Mahallesi Berdan Nehri'nin döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı.

O.A. ve Ö.Ö'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp iki bekçi için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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