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Altınlarla kaçan 'firari gelin' yakalandı

ÇORUM'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan firari gelin adayı Nurhan B. (23), Uşak'ta polis ekiplerince yakalandı. Yargılandığı davaya, Uşak'tan SEGBİS aracılığıyla katılan Nurhan B., suçlamaları reddederek, "O kişi ben değilim, sadece o kişiye benzediğim için her önüne gelen beni suçluyor. Kimseyi dolandırmadım" dedi.
 11 Ocak 2020 20:00
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Altınlarla kaçan 'firari gelin' yakalandı

Çorum'da iki yıl önce yaşanan olayda Devane Mahallesi'nde oturan Hasan ve Hatice Uncu çifti, oğulları Gökhan Uncu'yu evlendirmek istedi. Aile, aracılar vasıtasıyla oğulları için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir gelin adayı buldu.

Çift, oğullarını da yanlarına alıp, genç kızı görmek üzere Ağrı'ya gitti. Burada aile ile tanıştırılan Uncu çiftine iddiaya göre, "Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü" denilerek, Nurhan B. gösterildi.

Bir araya gelen gençlerin yaptıkları kısa görüşme sonrasında ailelerine evlilik konusunda sorun olmadığını belirtmeleri üzerine Hasan ve Hatice Uncu çifti, genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL verdikten sonra gelin adayı Nurhan B.'yi bir yakınıyla birlikte Çorum'a getirdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hasan ve Hatice Uncu çifti, gelin adayının ailesine 'süt parası', elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplamda 60 bin TL dolayında harcama yaptı. 2018'in Ağustos ayında gerçekleştirilen bu buluşmadan sonra aileler, düğün tarihi olarak 14 Ekim'i belirlendi ve davetiyeler basıldı.

Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan B., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek, damat adayı Gökhan Uncu ile çarşıya gitti.

Gittikleri lokantada da "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan Nurhan B., düğünde takılmak üzere alınan ve üzerinde bulunan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan Uncu polise, şikayetçi oldu.

AYNI YÖNTEMLE BAŞKA KİŞİLER DE DOLANDIRILMIŞ

Şikayet üzerine, Çorum ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Soruşturmayı yürüten özel ekipteki polislerin yaptıkları araştırmada gelin adayı Nurhan B.'nin aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını ortaya çıktı. Nurhan B.'nin, irtibatlı olduğu kişilerle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı saptandı.

Polis, belirlediği adrese yaptığı baskında, Nurhan B.'yi bulamadı. Kadının, sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten ekip tarafından yakalanan Mesut A. ve Sait G. ise ifadelerinin arından serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Dolandırıcılık olayının bir numaralı şüphelisi olan Nurhan B.'nin yakalanması için polis ekiplerince aramalar sürerken Çorum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda firari Nurhan B., Mesut A. ve Sait G. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

UŞAK'TA YAKALANDI

Düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'nitelikli dolandırıcılık' davası açılan firari gelin adayı Nurhan B., geçen ay, Uşak'ta polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurhan B. adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dolandırıcılık olayı ile ilgili Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nurhan B.'nin kaçışına yardımcı olmakla suçlanan tutuksuz sanıklardan Sait G. katılırken, Mesut A. ise gelmedi.

Altınlarla kaçmakla suçlanan Nurhan B. ise Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Davanın ikinci duruşmasında, damat adayı Gökhan Uncu, annesi Hatice ve babası Hasan Uncu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

'O KİŞİ BEN DEĞİLİM'

SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Nurhan B., "Hakim bey o kişi ben değilim, ayrıca ben çok mağdur oldum. Çorum'a hiç gitmedim, hiç kimseyi dolandırmadım. Hatta Gökhan Uncu'yu da ilk kez görüyorum. Ayrıca, bana benzeyen bu kızın yakalanmasını istiyorum.

Kısacası ben mağdurum. Fotoğraftaki kişi ben değilim, bulanık fotoğraf var ve benim olduğum iddia ediliyor. Beraatımı istiyorum" dedi.

'BENİ DOLANDIRAN BU KİŞİYDİ'

Duruşmaya katılan damat adayı Gökhan Uncu ise evlilik vaadiyle kendisini dolandıran kişinin mahkemeye SEGBİS ile katılan Nurhan B. olduğunu iddia ederek, "Hakim bey beni dolandıran ta kendisidir. Yalan söylüyor.

Geldi ve 3 gün yanımda durdu. Sonra da beni ve ailemi dolandırıp gitti, ben bu kişiden şikayetçiyim" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Sait G. ise olaya aracılık ettiğini itiraf edip, duruşmaya katılan kişinin gelin adayı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Mesut A.'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve dava dosyasındaki eksiklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
DHA
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