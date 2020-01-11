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Bakanı Selçuk, Kilis'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
 11 Ocak 2020 20:08
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Bakanı Selçuk, Kilis'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na ziyarette bulundu.

Burada sınıfları tek tek dolaşan, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'tan pansiyonla ilgili bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" konulu söyleşiye de katıldı.

Ziyarette Kilis Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.
Anadolu Ajansı
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