Bu filmi sadece 27 kişi izledi
|11 Ocak 2020 20:13
|Yazdır
Başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı. Büyük umutlarla çekilen film 13 günde sadece 27 kişi izledi. Bu rakamla Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine giren 'Laz Kit'in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı. Ünlü yapımcı, filmin çekimi boyunca ekipten 5 kişiyi kaybettiğini ve filmi onların anısına vizyona sürdüğünü dile getirdi.
"KENDİMİ KÖPRÜDEN ATARIM"
Hürriyet'in haberine göre; 2012'de çektiği filmi 8 yıl sonra vizyona sokabildiğini belirten Akıncı, "Bize 11 salon verdiler, 7'sinde film izlenemez bile. Verilen seanslar ise saat 11.00-13.00 arasıydı" dedi. Filminin arkasında olduğunu belirten yapımcı, "Film 1 milyon 250 bin liraya mal oldu. Ben küfürsüz komedi yaptım. Ama bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. Filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90'ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım" şeklinde konuştu.
EKİPTEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Zeki Akıncı, 'Laz Kit'i film ekibinden hayatını kaybeden Yusuf Atıcı, Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük anısına vizyona soktuğunu söyledi: Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum.
LAZ KİT FİLMİN KONUSU NEDİR?
Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.
Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MasterChef Güzide villasını neden satamadığını açıkladı
11 Ocak 2020 17:41
|Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı
10 Ocak 2020 16:16
|Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı
09 Ocak 2020 16:54
|Erdoğan'a 2 yıl önce hediye edilen edilen aslanlar büyüdü
09 Ocak 2020 13:07
|Hülya Koçyiğit, 'Emekliler devlete yüktür' dedi mi?
09 Ocak 2020 11:57
|Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı
08 Ocak 2020 23:16
|'Özgür Şef' markası icradan satışa çıkarıldı
08 Ocak 2020 23:11
|'Cep bilgisayarları yüzünden alzaymır çocuklar yetiştiriyoruz'
07 Ocak 2020 20:09
|2019'un en popüler TV kanalları ve dizileri belli oldu!
07 Ocak 2020 13:50
|Tuğba Özay'ın Matematik ile İmtihanı! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'
06 Ocak 2020 16:01