Bu filmi sadece 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı. Büyük umutlarla çekilen film 13 günde sadece 27 kişi izledi. Bu rakamla Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine giren 'Laz Kit'in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı. Ünlü yapımcı, filmin çekimi boyunca ekipten 5 kişiyi kaybettiğini ve filmi onların anısına vizyona sürdüğünü dile getirdi.

"KENDİMİ KÖPRÜDEN ATARIM"

Hürriyet'in haberine göre; 2012'de çektiği filmi 8 yıl sonra vizyona sokabildiğini belirten Akıncı, "Bize 11 salon verdiler, 7'sinde film izlenemez bile. Verilen seanslar ise saat 11.00-13.00 arasıydı" dedi. Filminin arkasında olduğunu belirten yapımcı, "Film 1 milyon 250 bin liraya mal oldu. Ben küfürsüz komedi yaptım. Ama bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. Filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90'ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım" şeklinde konuştu.

EKİPTEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zeki Akıncı, 'Laz Kit'i film ekibinden hayatını kaybeden Yusuf Atıcı, Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük anısına vizyona soktuğunu söyledi: Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum.

LAZ KİT FİLMİN KONUSU NEDİR?

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.