Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı
|11 Ocak 2020 20:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmış ardından camide düzenlenen Azize Acar isimli vatandaşın cenazesine katılmıştı.
TABUTA OMUZ VERDİ
Erdoğan daha sonra cenaze namazını kıldıktan sonra tabuta omuz vermişti. Annesini dün toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılımı hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılmasını değerlendiren Nedim Acar, "Cenazemiz vardı, annemin cenazesi. Hastaydı, yaşlıydı, mekanı cennet olsun İnşallah. Cumhurbaşkanımız da camide Cuma namazına gelmişti. Annemin cenaze namazı da orada kılınacaktı. Geldi katıldı, tabuta omuz verdi. Cenaze aracına kadar bizi yolcu etti. Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz. Dua etti. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan" dedi.
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