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Atölyede başladı, yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor

Merak saldığı marangozluk mesleğine babasının 85 metrekarelik atölyesinde çalışmaya başlayarak giren Özgür Ulus, 10 yıl içinde resmen destan yazdı. Ahşaptan mücevher kutuları, hediyelik eşya ve kuş kafesleri gibi birçok ürün üreten Ulus, yaptıklarını 17 ülkeye satıyor.
 11 Ocak 2020 20:28
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Atölyede başladı, yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor

BURSA'da, marangozluğa merak saran Özgür Ulus (40), babasına ait 85 metrekarelik marangoz atölyesinde çalışmaya başladı. 10 yılda atölyesini büyüterek mücevher kutuları, el yapımı bıçaklar, kuş kafesleri gibi birçok ürünü ahşaptan yaparak Avrupa pazarına sunduğunu söyleyen Ulus, "Almanya İtalya, Fransa, Belçika başta olmak üzere 3 kıta 17 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor" dedi.

Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Günlerce, haftalarca emek vererek, kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblolar üretmeye başlayan Ulus, bir yandan da dükkanını genişletti. E-ticaret sistemiyle farklı kitlelere hitap etmeye başlayan Ulus, Türkiye geneline satış yapmaya başladı. Şimdilerde yurt dışına da ihracat yaptığını belirten Ulus, ürünlerinin özellikle Avrupa'da ilgi gördüğünü dile getirdi.

'SERÜVEN 85 METREKARELİK ATÖLYEDE BAŞLADI'

Mesleğe babasının yanında başladığını belirten Ulus, "2009 yılında babamın yanına girip bu mesleği yapmaya karar verdim. Babamın yaşının vermiş olduğu tecrübe ve ortaya çıkarmış olduğumuz sanat, gençliğin vermiş olduğu heyecan işlerimizi buralara kadar getirdi. Marangozluk serüvenimiz 85 metrekarelik bir bodrum katında başladı. Şimdi ise kurmuş olduğumuz büyük atölyeyle taçlandı. Burada kaybolmaya yüz tutan 20'den fazla meslek dalının uygulamasını yapıyoruz. Bu işi yapmak isteyen kişilere de malzeme tedarik ediyoruz" dedi.

KAYBOLAN MESLEK DALLARINI YAŞATIYOR

Kaybolmaya yüz tutan meslek dallarının ürünlerini de yaptığını söyleyen Ulus, "Bizde daha çok sanatsal ürün var. Mücevher kutuları, el yapımı bıçaklar, oyma kapılar, eski Türkçe yazıların olduğu tablolar, kuş kafesleri, el yapımı tavla, gemi modelleri gibi kaybolan 20- 25 meslek dalının uygulaması var" diye konuştu.

ÜRÜNLER AVRUPA'DA İLGİ GÖRÜYOR

Ürünlerinin Avrupa'da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Ulus, "Tüm Türkiye'ye satışımız var. Aynı zamanda yapmış olduğumuz el yapımı ürünleri, Avrupa'nın bir çok kanalına ulaştırabiliyoruz. 3 kıta 17 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Talep ve ilgi görüyor. Almanya İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkeler başta geliyor. Son zamanlarda İngiltere'ye çok sayıda siparişimiz oldu. Şu an Meksika, Kosta Rika'ya kadar ürünlerimiz gitti. Daha da ileri gitmemiz için, ürünlerimizi daha fazla kitlelere ulaştırmak için canla başla uğraşıyoruz" dedi.
DHA
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