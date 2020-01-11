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Fuat Oktay yarın Umman'a gidecek

 11 Ocak 2020 20:50
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Fuat Oktay yarın Umman'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.

Oktay, bugün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyareti yapacak.

Anadolu Ajansı
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