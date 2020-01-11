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Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerinin, çiftçilere boş kağıt imzalatıp daha sonra adlarına fazladan gübre ve mazot aldığı iddia edildi. Çiftçiler üzerinden yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yapılırken, mağdur çiftçiler, yetkililere seslenerek usulsüzlüğün giderilmesini istedi.
 11 Ocak 2020 21:01
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Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerinin, çiftçilere boş kağıt imzalatıp daha sonra adlarına fazladan gübre ve mazot aldığı iddia edildi. Çiftçiler üzerinden yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yapılırken, mağdur çiftçiler, yetkililere seslenerek usulsüzlüğün giderilmesini istedi.

Silvan'da Tarım Kredi Kooperatifi'ne kayıtlı 76 çiftçinin, talep edilen mazot ve gübre rakamlarından çok daha fazlasının çekildiği iddia edildi. 76 çiftçiden 15 milyon liraya yakın haksız kazanç elde edilirken, çiftçiler kendilerine boş kağıt imzalatıldığını kaydederek usulsüzlüğün giderilmesini istedi. Tarım Kredi Kooperatifi üyesi çiftçi Ömer Eraslan, kendisinin 20 ton gübre aldığını, senet imzalatıldığını fakat kendi adına 46 ton gübre alınmış şekilde işlem yapıldığını söyledi. Eraslan, "2 ton mazot alırken, 8 ton mazot yazılmış bu haksızlıktır. Toplam 76 üye adına usulsüzlük yapılmış yaklaşık 15 milyon liraya yakın. Tarım Kredi Kooperatifinin yaklaşık 2 bine yakın üyesi var. Gübre alınmış, nakit alınmış, mazot alınmış, bir ton gübre alan kişiye 3 ton gübre yazılmış, bin litre mazot alan kişiye 3 bin litre mazot alınmış gibi gösterilmiş, aslında almayan üyelere bile almış gibi yazılmış. Müfettişler geldi derdimizi anlattık ve ifadelerimizi aldılar. Kendileri de müfettişlere evet doğrudur biz yapmışız diye ifadelerin altına imza atmalarına rağmen yine mağdur olan bizleriz. Şimdi de bütün dosyalarımızı icraya vermişler traktörlerimize haciz konulmuş, arabalarımıza haciz konulmuş, satamıyoruz. Satsak bile borçları ödeyemiyoruz. Bankada ve kooperatifte her hangi bir işlem yapamıyoruz. Geçen sene tefecilerin eline düştük. Bu mağduriyetlerden dolayı ürün alamadık, gübre piyasalarda 1 lira iken tefecilerden 1,5 liraya almak zorunda kaldık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Bir başka çiftçi Celal Aykut ise, kooperatif yetkililerinin kendi adına veresiye olarak 42 ton gübre yazdığını savundu. Aykut, "Bütün arkadaşlarım mağdurdur buna el atılmasını istiyoruz. Hepimiz icralığız her hangi bir işlem yapamıyoruz" diye konuştu.

"Bütün çiftçiler mağdur durumda"

Eski Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ve üyesi Müfit Çapan ise şu anda bütün çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi. Çapan, "Benim adıma olan 2,5 ton 10,5 ton yazılmış, 700 kilo normal gübre almışım 6 ton 700 kilo yapılmış. Eski borçlarımızı ödeyemiyoruz, hepimiz icralık olmuşuz" diye konuştu.

Çiftçiler, 2015 yılından beri Silvan Tarım Kredi Kooperatifi yetkileri tarafından boş kağıtlara imza attırıldığını, kuruma güvendikleri için bunu yaptıklarını kaydederek, yetkililerin seslerini duymasını istedi.

Silvan Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Fesih Varlık ise "Kooperatifimiz ile çiftçilerimiz arasında yaşanan bu olumsuzluk Silvan'a büyük zarar getirir. Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz çiftçilerimiz ile kooperatif arasında aracı konumundayız. Muhasebe bölümüne hiç bir şekilde müdahale etme gibi bir yetkimiz yok. Ben çiftçilerimizin mağdur olmamaları için görüşmeler yaptım. Müfettiş raporları doğrultusunda davalar açılmış, dava sonuçlarını beklemek lazım. Ben her zaman da çiftçiden yanayım. Mağdur olmalarını istemem" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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