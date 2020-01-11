Galatasaray Babel'i Ajax'a kiraladı
Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.
|11 Ocak 2020 21:11
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Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada Ajax'ın kiralama bedeli olarak 1 milyon 550 bin avro ödeyeceği aktarıldı.
Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği 20 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.
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