PKK'dan kaçmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesine kavuşan İbrahim Halil Kadran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|11 Ocak 2020 21:16
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Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesine kavuşan İbrahim Halil Kadran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak evlat nöbetine katılan ailesiyle buluşmuştu. İbrahim Halil Kadran, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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