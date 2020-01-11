Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu
Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.
|11 Ocak 2020 21:21
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Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul'un birçok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.
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