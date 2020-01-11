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Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı

Malatya'da, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini çeyrek asırdır sürdüren Mehmet Ceyhan, dört metrekarelik dükkanda işini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.
 11 Ocak 2020 21:27
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Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı

Malatya'da, her çeşit ayakkabı tamiri yapması ve farklı yöntemleri kullanması dolayısıyla "ayakkabı profesörü" olarak tanınan 36 yaşındaki Mehmet Ceyhan, 29 yıldır kent merkezindeki dört metrekarelik alanda mesleğini sürdürüyor.

Baba mesleğine 7 yaşında başlayan Ceyhan, çeyrek asrı aşkındır Malatya'da ayakkabı tamircilerinin bulunduğu sokaktaki dükkanında işini ilk günkü heyecanla yapıyor.

Ceyhan, her çeşit ayakkabı tamiri yapması ve farklı yöntemler kullanması dolayısıyla çevresindekiler tarafından "ayakkabı profesörü" diye tanınıyor.

Mehmet Ceyhan, AA muhabirine, babasının 1950'de başlattığı mesleği bugüne kadar sürdürdüklerini, sağlığı el verdiği sürece işini devam ettireceğini belirtti.

Her gün ilk günkü heyecanla dükkanını açtığını dile getiren Ceyhan, şöyle devam etti:

"10 kardeşiz, 7 kardeşim bu işle uğraşıyor. Ayakkabı tamirciliği güzel bir meslek, herkesin yapabileceği bir meslek değil. Bu meslekte insanın kendini geliştirmesi lazım. Aynı berberlik gibi işini ne kadar güzel yaparsan müşterin o kadar çok olur. Kendini ne kadar geliştirirsen o kadar iyi usta olursun. 36 yaşına girdim, 29 yıldır bu işle uğraşıyorum. Küçükken annem beni okula bırakıyor, okuldan kaçıp tekrar dükkana geliyordum. Benim iş hevesim vardı, pişman değilim. Mesleğime aşığım. Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabı tamircisi olmayı isterim."

Kendini bildi bileli ayakkabıcılar sokağında olduğunu anlatan Ceyhan, baba mesleğini sürdürdüğü için mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

"Dört metrekare dükkandan 11 kişi ekmek yiyor"

İşine babasının mesleği olması dolayısıyla dört elle sarıldığını belirten Ceyhan, zor şartlarda işlerini sürdürdükleri için kazandıkları paranın helal olduğuna inandığını kaydetti.

İşlerini severek yaptıklarından müşterilerden de yoğun talep olduğunu ifade eden Ceyhan, "Burası 33 yıldır var ve bu dört metrekare dükkandan 11 kişi ekmek yiyor. Kışın zor oluyor, yazın güneş bizi yakıyor ama hayat işte." diye konuştu.

"Eleman yetişmiyor"

Sokakta 22 esnafla erken saatlerde işe başladıklarını anlatan Ceyhan, akşama kadar yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Ayakkabı tamircileri arasında en genç esnafın kendisi olduğunu dile getiren Ceyhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bir eleman buluyoruz, 'Gel mesleği öğren.' diyoruz. Hemen cevabı 'Kaç para vereceksin?' oluyor. 'Bu meslek ölmeyecek bir meslek, işi öğren.' diyoruz. Meslek demek altın demektir. Bir insanın kolunda altın bileziği varsa o adam hiçbir zaman aç kalmaz. Bir arabanın kışlık bakımı oluyor. Ayakkabının da öyle bakıma ihtiyacı var. Kışları don olduğu için yollar kaygan oluyor. Onun için vatandaşın mutlaka kışa girmeden ayakkabısını getirip bir ustaya göstermesi lazım."
Anadolu Ajansı
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